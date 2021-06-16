Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Transparency International: Пандемия привела к обострению коррупции во всем ЕС

Среда, 16 июня 2021, 01:13
Transparency International: Пандемия привела к обострению коррупции во всем ЕС

Пандемия привела к обострению коррупции во всем ЕС - об этом свидетельствует опрос антикоррупционной организации Transparency International.

Источник: Transparency International, The Guardian

Детали: С октября по декабрь 2020 года Transparency International опросила более 40 тысяч человек в 27 странах-членах ЕС.

Сообщается, что сфера здравоохранения - это очаг коррупции, вызывающий особую озабоченность во время пандемии COVID-19, когда гражданам срочно нужна медицинская помощь и вакцинация. Хотя только 6% людей давали взятку за медицинское обслуживание, 29% жителей ЕС использовали личные связи для получения медицинской помощи.

Уровень взяточничества в секторе здравоохранения был самым высоким в Румынии (22%) и Болгарии (19%), тогда как опора на личные связи чаще всего была в Чехии (54%) и Португалии (46%). Респонденты также заявили, что их правительства не ведут прозрачную борьбу с пандемией. Во Франции, Польши и Испании так считали 60% и более респондентов.

Венгрия и Польша были выделены как страны, использующие кризис как "повод для подрыва демократии" путем введения правил, которые ослабляют демократические институты.

Дословно Transparency International: "Во время кризиса в области здравоохранения использование личных связей для доступа к общественным услугам может быть столь же разрушительным, как и взятки. Жизни могут быть потеряны, если вовлеченные в сеть люди получат вакцину от COVID-19 или пройдут курс лечения раньше тех, у кого есть более насущные потребности.

Крайне важно, чтобы правительства стран ЕС удвоили свои усилия для обеспечения справедливого и равноправного восстановления после длительной пандемии".

Напомним: По состоянию на 16 июня в Европе обнаружили 47,2 млн случаев COVID-19. Более миллиона человек умерли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: