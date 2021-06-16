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Transparency International: Пандемия привела к обострению коррупции во всем ЕС

Среда, 16 июня 2021, 01:13

Пандемия привела к обострению коррупции во всем ЕС - об этом свидетельствует опрос антикоррупционной организации Transparency International.

Источник: Transparency International, The Guardian

Детали: С октября по декабрь 2020 года Transparency International опросила более 40 тысяч человек в 27 странах-членах ЕС.

Сообщается, что сфера здравоохранения - это очаг коррупции, вызывающий особую озабоченность во время пандемии COVID-19, когда гражданам срочно нужна медицинская помощь и вакцинация. Хотя только 6% людей давали взятку за медицинское обслуживание, 29% жителей ЕС использовали личные связи для получения медицинской помощи.

Уровень взяточничества в секторе здравоохранения был самым высоким в Румынии (22%) и Болгарии (19%), тогда как опора на личные связи чаще всего была в Чехии (54%) и Португалии (46%). Респонденты также заявили, что их правительства не ведут прозрачную борьбу с пандемией. Во Франции, Польши и Испании так считали 60% и более респондентов.

Венгрия и Польша были выделены как страны, использующие кризис как "повод для подрыва демократии" путем введения правил, которые ослабляют демократические институты.

Дословно Transparency International: "Во время кризиса в области здравоохранения использование личных связей для доступа к общественным услугам может быть столь же разрушительным, как и взятки. Жизни могут быть потеряны, если вовлеченные в сеть люди получат вакцину от COVID-19 или пройдут курс лечения раньше тех, у кого есть более насущные потребности.

Крайне важно, чтобы правительства стран ЕС удвоили свои усилия для обеспечения справедливого и равноправного восстановления после длительной пандемии".

Напомним: По состоянию на 16 июня в Европе обнаружили 47,2 млн случаев COVID-19. Более миллиона человек умерли.

Темы: коронавирусЕС


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