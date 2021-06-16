Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Афганістані вбили п'ятьох вакцинаторів від поліомієліту

Середа, 16 червня 2021, 02:00
В Афганістані вбили п'ятьох вакцинаторів від поліомієліту
AFP

П'ятеро співробітників, що займаються вакцинацією від поліомієліту, були вбиті і один поранений в результаті серії нападів на провінцію Нангархар на сході Афганістану.

Джерело: AFP із посиланням на представника поліції провінції Нангархар Фаріда Хана та представника міністерства охорони здоров'я Османа Тахері

Деталі: Крім того, троє людей  були поранені в столиці провінції Джелалабад.

Працівники були застрелені в трьох різних місцях протягом кількох годин в результаті "скоординованого нападу". Фарід Хан сказав, що це робота Талібану, спрямована на медиків, щоб "позбавити людей вакцини проти поліомієліту". Акція з вакцинації в провінції була зупинена.

Осман Тахері підтвердив факт нападу.

Талібан заперечує відповідальність.

Повідомляється, що це другий напад на вакцинаторів у цьому районі менш ніж за три місяці.

Зазначається, що Талібан і релігійні лідери часто говорять громадам, що вакцини – це змова Заходу, спрямована на стерилізацію мусульманських дітей, і вони також підозрюють, що кампанії з імунізації використовуються для стеження за діями бойовиків.

Посадовці заявляють, що таліби не дозволяють проводити кампанії вакцинації від дверей до дверей у контрольованих ними районах.

"Українська правда" в Threads

Теми: Афганістанвакцинаціявбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: