В Афганістані вбили п'ятьох вакцинаторів від поліомієліту

П'ятеро співробітників, що займаються вакцинацією від поліомієліту, були вбиті і один поранений в результаті серії нападів на провінцію Нангархар на сході Афганістану.

Джерело: AFP із посиланням на представника поліції провінції Нангархар Фаріда Хана та представника міністерства охорони здоров'я Османа Тахері

Деталі: Крім того, троє людей були поранені в столиці провінції Джелалабад.

Працівники були застрелені в трьох різних місцях протягом кількох годин в результаті "скоординованого нападу". Фарід Хан сказав, що це робота Талібану, спрямована на медиків, щоб "позбавити людей вакцини проти поліомієліту". Акція з вакцинації в провінції була зупинена.

Осман Тахері підтвердив факт нападу.

Талібан заперечує відповідальність.

Повідомляється, що це другий напад на вакцинаторів у цьому районі менш ніж за три місяці.

Зазначається, що Талібан і релігійні лідери часто говорять громадам, що вакцини – це змова Заходу, спрямована на стерилізацію мусульманських дітей, і вони також підозрюють, що кампанії з імунізації використовуються для стеження за діями бойовиків.

Посадовці заявляють, що таліби не дозволяють проводити кампанії вакцинації від дверей до дверей у контрольованих ними районах.