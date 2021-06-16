В Афганистане убили пятерых вакцинаторов от полиомиелита

Пятеро сотрудников, занимающихся вакцинацией от полиомиелита, были убиты и один ранен в результате серии нападений на провинцию Нангархар на востоке Афганистана.

Источник: AFP со ссылкой на представителя полиции провинции Нангархар Фарида Хана и представителя министерства здравоохранения Османа Тахери

Детали: Кроме того, три человека были ранены в столице провинции Джелалабад.

Работники были застрелены в трех разных местах в течение нескольких часов в результате "скоординированного нападения". Фарид Хан сказал, что это работа Талибана, направленная на медиков, чтобы "лишить людей вакцины против полиомиелита". Акция по вакцинации в провинции была остановлена.

Осман Тахери подтвердил факт нападения.

Талибан отрицает ответственность.

Сообщается, что это второе нападение на вакцинаторов в этом районе менее чем за три месяца.

Отмечается, что Талибан и религиозные лидеры часто говорят общинам, что вакцины - это заговор Запада, направленный на стерилизацию мусульманских детей, и они также подозревают, что кампании по иммунизации используются для слежения за действиями боевиков.

Чиновники заявляют, что талибы не позволяют проводить кампании вакцинации от двери до двери в контролируемых ими районах.