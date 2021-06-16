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WWF: Щодня у світі використовують 7 мільярдів масок

Середа, 16 червня 2021, 03:46
WWF: Щодня у світі використовують 7 мільярдів масок

Щодня у світі використовують 7 млрд масок.

Джерело: Всесвітній фонд дикої природи (Італія)

Деталі: Зокрема, лише в ЄС "споживають" близько 900 млн масок на день. Близько 2700 тонн масок потрапляють у відходи. Оскільки вони зроблені з композитного пластику і потенційно заражені, їх не можна відправити на утилізацію і переробку.

Повідомляється, що розповсюдження  масок в природі має дуже серйозний вплив  на біологічні види і місця існування.

У воді маски мають тенденцію плавати, але є і більш важкі, які тонуть або залишаються в підвішеному стані на будь-якій глибині. У WWF зазначають, що є  риби, черепахи, морські ссавці і птахи, які ковтають маски цілком або стають жертвами гумових стрічок.

Крім того, після декількох тижнів постійного перебування в довкіллі маска розпадається на мікроволокна, які можуть накопичувати і виділяти токсичні хімічні речовини та патогенні мікроорганізми.

Знати більше:  Сміттєвий слід COVID-19: як змінилося ставлення українців до відходів під час пандемії

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусекологія
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