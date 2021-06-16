WWF: Ежедневно в мире используют 7 миллиардов масок

Ежедневно в мире используют 7 млрд масок.

Источник: Всемирный фонд дикой природы (Италия)

Детали: В частности, только в ЕС "потребляют" около 900 млн масок в день. Около 2700 тонн масок попадают в отходы. Поскольку они сделаны из композитного пластика и потенциально заражены, их можно отправить на утилизацию и переработку.

Сообщается, что распространение масок в природе имеет очень серьезное влияние на биологические виды и места обитания.

В воде маски имеют тенденцию плавать, но есть и более тяжелые, которые тонут или остаются в подвешенном состоянии на любой глубине. В WWF отмечают, что есть рыбы, черепахи, морские млекопитающие и птицы, которые глотают маски полностью или становятся жертвами резиновых лент.

Кроме того, после нескольких недель постоянного пребывания в среде маска распадается на микроволокна, которые могут накапливать и выделять токсичные химические вещества и патогенные микроорганизмы.



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