Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Понад 30 осіб постраждали у вибуху на військовій базі в Колумбії

Середа, 16 червня 2021, 04:41

36 осіб  постраждали в результаті вибуху замінованого автомобіля на військовій базі в колумбійському прикордонному місті Кукута.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра оборони Дієго  Молано

Деталі: Вибух стався на базі 30-ї армійської бригади в північно-східному місті недалеко від кордону з Венесуелою. Двоє чоловіків в'їхали на базу на білому вантажівці Toyota, видаючи себе за офіційних осіб.

За словами Молано, одному з поранених зробили операцію, а 29 осіб госпіталізовано. Високопоставлений чиновник також сказав Reuters, що кількість поранених могла бути більшою, але велика частина персоналу перебувала в ізоляції через коронавірус.

Зазначається, що попри мирну угоду 2016 року зі повстанцями з Революційних збройних сил Колумбії (FARC), збройні сили Колумбії продовжують боротися з партизанами Національної визвольної армії (ELN), злочинними угрупованнями та колишніми членами FARC, які відкидають цю угоду.

Дисиденти з ELN, FARC і злочинні угруповання присутні в іноді неспокійній провінції Норте-де-Сантандер, де діє 30-я бригада.

За словами Молано, початкова гіпотеза полягає в тому, що за цим актом стоїть ELN. Також розслідується причетність FARC.

В 2019 році внаслідок вибуху замінованого авто ELN в поліцейській академії Боготи загинули 22 людини.

Теми: вибух


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України

У четвер, п’ятницю та понеділок: центри масової вакцинації змінили графік на ці вихідні

Путін каже, що Байден пояснив звинувачення у тому, що він вбивця

Путін з Байденом обговорили війну на Донбасі та вступ України до НАТО

Посли G7 звернулися до Зеленського щодо реформи системи правосуддя

З держдач у Конча-Заспі вже вигнали 8 чиновників

Усі новини...
вибух
Невідомі влаштували вибух у Харкові, аби "обчистити" банкомат
Вісім людей загинули у вибухах в єменському Марібі
У Харкові пролунав вибух: є постраждалі
Останні новини
21:02
Новини економіки: Вітренка хочуть відсторонити, Кабмін пропонує придбати більше вакцин
20:41
Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України
20:28
У четвер, п’ятницю та понеділок: центри масової вакцинації змінили графік на ці вихідні
20:00
Кабмін перерозподілив кошти на оновлення міської інфраструктури
19:43
Президент РФ побачив на зустрічі з Байденом "зірниці довіри"
19:32
Путін каже, що Байден пояснив звинувачення у тому, що він вбивця
19:31
Російський президент переконує, що всю опозицію в РФ фінансують США
19:11
Байден і Путін домовилися про взаємне повернення послів
19:09
Долар знову коштує більше 27 гривень
19:00
Путін з Байденом обговорили війну на Донбасі та вступ України до НАТО
Усі новини...