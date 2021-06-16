Понад 30 осіб постраждали у вибуху на військовій базі в Колумбії

36 осіб постраждали в результаті вибуху замінованого автомобіля на військовій базі в колумбійському прикордонному місті Кукута.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра оборони Дієго Молано

Деталі: Вибух стався на базі 30-ї армійської бригади в північно-східному місті недалеко від кордону з Венесуелою. Двоє чоловіків в'їхали на базу на білому вантажівці Toyota, видаючи себе за офіційних осіб.

За словами Молано, одному з поранених зробили операцію, а 29 осіб госпіталізовано. Високопоставлений чиновник також сказав Reuters, що кількість поранених могла бути більшою, але велика частина персоналу перебувала в ізоляції через коронавірус.

Зазначається, що попри мирну угоду 2016 року зі повстанцями з Революційних збройних сил Колумбії (FARC), збройні сили Колумбії продовжують боротися з партизанами Національної визвольної армії (ELN), злочинними угрупованнями та колишніми членами FARC, які відкидають цю угоду.

Дисиденти з ELN, FARC і злочинні угруповання присутні в іноді неспокійній провінції Норте-де-Сантандер, де діє 30-я бригада.

За словами Молано, початкова гіпотеза полягає в тому, що за цим актом стоїть ELN. Також розслідується причетність FARC.

В 2019 році внаслідок вибуху замінованого авто ELN в поліцейській академії Боготи загинули 22 людини.