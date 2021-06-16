Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 30 осіб постраждали у вибуху на військовій базі в Колумбії

Середа, 16 червня 2021, 04:41

36 осіб  постраждали в результаті вибуху замінованого автомобіля на військовій базі в колумбійському прикордонному місті Кукута.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра оборони Дієго  Молано

Деталі: Вибух стався на базі 30-ї армійської бригади в північно-східному місті недалеко від кордону з Венесуелою. Двоє чоловіків в'їхали на базу на білому вантажівці Toyota, видаючи себе за офіційних осіб.

За словами Молано, одному з поранених зробили операцію, а 29 осіб госпіталізовано. Високопоставлений чиновник також сказав Reuters, що кількість поранених могла бути більшою, але велика частина персоналу перебувала в ізоляції через коронавірус.

Зазначається, що попри мирну угоду 2016 року зі повстанцями з Революційних збройних сил Колумбії (FARC), збройні сили Колумбії продовжують боротися з партизанами Національної визвольної армії (ELN), злочинними угрупованнями та колишніми членами FARC, які відкидають цю угоду.

Дисиденти з ELN, FARC і злочинні угруповання присутні в іноді неспокійній провінції Норте-де-Сантандер, де діє 30-я бригада.

За словами Молано, початкова гіпотеза полягає в тому, що за цим актом стоїть ELN. Також розслідується причетність FARC.

В 2019 році внаслідок вибуху замінованого авто ELN в поліцейській академії Боготи загинули 22 людини.

Теми: вибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вибух
У Кропивницькому прогриміли вибухи – ЗМІ
На Хмельниччині прогриміли вибухи – ОВА
У Маріуполі лунають вибухи – Андрющенко
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: