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Более 30 человек пострадали в результате взрыва на военной базе в Колумбии

Среда, 16 июня 2021, 04:41

36 человек пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля на военной базе в колумбийском приграничном городе Кукута.

Источник: Reuters со ссылкой на министра обороны Диего Молано

Детали: Взрыв произошел на базе 30-й армейской бригады в северо-восточном городе недалеко от границы с Венесуэлой. Двое мужчин въехали на базу на белом грузовике Toyota, выдавая себя за официальных лиц.

По словам Молано, одному из раненых сделали операцию, а 29 человек госпитализированы. Высокопоставленный чиновник также сказал Reuters, что количество раненых могло быть больше, но большая часть персонала находилась в изоляции из-за коронавируса.

Отмечается, что несмотря на мирное соглашение 2016 года с повстанцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), вооруженные силы Колумбии продолжают бороться с партизанами Национальной освободительной армии (ELN), преступными группировками и бывшими членами FARC, которые отвергают эту сделку.

Диссиденты с ELN, FARC и преступные группировки присутствуют в иногда неспокойной провинции Норте-де-Сантандер, где действует 30-я бригада.

По словам Молано, начальная гипотеза заключается в том, что за этим актом стоит ELN. Также расследуется причастность FARC.

В 2019 году в результате взрыва заминированного автомобиля ELN в полицейской академии Боготы погибли 22 человека.

Темы: взрыв


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