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Окупанти застосували ПТРК біля Південного — штаб

Середа, 16 червня 2021, 07:15

15 червня на Донбасі зафіксували 6 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у районі Південного ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс.  Поблизу Невельського окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Новгородського збройні формування РФ відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Новотошківського противник обстрілював українських військових з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Пісків окупанти вели обстріли зі стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника подавили засобами РЕБ.

Станом на 7 ранку 16 червня було 2 порушення "тиші".

Зокрема, поблизу Авдіївки збройні формування РФ обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.  Неподалік Зайцевого ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Як повідомляється, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська правда
Теми: війнаДонбас


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