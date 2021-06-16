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Оккупанты использовали ПТРК у Южного — штаб

Среда, 16 июня 2021, 07:15

15 июня на Донбассе зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в районе Южного враг применял противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Невельского оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новгородского вооруженные формирования РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Новотошковского противник обстреливал украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Песков оккупанты вели обстрелы из стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь в ответ.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника подавили средствами РЭБ.

По состоянию на 7 утра 16 июня было 2 нарушения "тишины".

В частности, вблизи Авдеевки вооруженные формирования РФ обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Зайцевого враг вел огонь из минометов 82-го калибра.

Как сообщается, боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Украинская правда
Темы: войнаДонбасс


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