Посол України проведе зустріч у Держдепі після саміту США і РФ

Посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова в середу проведе зустріч в Державному департаменті США, в день саміту Джо Байдена і Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить графік на сайті Держдепу.

Маркарова зустрінеться з виконувачем обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіпом Рікером. Зазначено, що зустріч пройде в закритому для преси режимі.

Зустріч призначено на 19:00 за вашингтонським часом (2 години ночі четверга за Києвом), тобто вона відбудеться вже після закінчення саміту Байдена і Путіна.

Саміт лідерів США та Росії почнеться у середу о 14:00 за Києвом і триватиме 4-5 годин.

Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.

Про те, чого очікувати від саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".





