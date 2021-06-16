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Посол Украины проведет встречу в Госдепе после саммита США и РФ

Среда, 16 июня 2021, 08:54

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в среду проведет встречу в Государственном департаменте США, в день саммита Джо Байдена и Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует график на сайте Госдепа.

Маркарова встретится с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером. Указано, что встреча пройдет в закрытом для прессы режиме.

Встреча назначена на 19:00 по вашингтонскому времени (2 часа ночи четверга по Киеву), то есть она состоится уже после окончания саммита Байдена и Путина.

Саммит лидеров США и России начнется в среду в 14:00 по Киеву и продлится 4-5 часов.

Ранее Байден пояснил, что решил не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления обоих лидеров.

О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".

Темы: СШАдипломатические отношениямеждународные отношения


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