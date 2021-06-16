Українку з сімома дітьми евакуювали додому з сирійського табору

Успішно проведено чергову операцію з повернення в Україну ще однієї родини, яка перебувала в таборах закритого типу на території північно-східної Сирії.

Джерело: Офіс президента України і "Радіо Свобода"

Деталі: Літак із евакуйованою жінкою та сімома дітьми зустріли в ніч з 15 на 16 червня в аеропорту "Київ" (Жуляни) заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, міністр оборони Андрій Таран та перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Як повідомила кореспондентка "Радіо Свобода", яка висвітлювала процес евакуації з сирійсько-іракського кордону, ці восьмеро українців щонайменше з 2019 року перебували у таборі закритого типу "Родж" на північному сході Сирії.

За її інформацією, повернення стало можливим, зокрема, за підтримки влади Іракського Курдистану, яка фактично забезпечила транзитний коридор для вивезення громадян України через Ірак.

До процесу повернення жінок та дітей долучилися фахівці Головного управління розвідки, Міністерства закордонних справ України – за дорученням Офісу президента.

Аміна – з Криму і незабаром після окупації Росією півострова переїхала до Львова, а звідти – до Сирії.

"Я живу в Сирії з 2014 року і досі. Шкодую, що покинула свою країну", – сказала репатрійована жінка.

Одна з її дочок розповіла "Радіо Свобода", що в сирійських таборах не вистачало їжі, а сім’я жила у двох тамтешніх таборах.

Після повернення до України родині будуть відновлювати документи громадян України, їх перевірять правоохоронні органи.

Звільнена громадянка України зазначила, що дуже рада повернутися додому, і подякувала всім, хто сприяв цьому.

Машовець наголосив, що "президент безпосередньо координував процес" і "мобілізував можливості наших спецслужб, дипломатичного корпусу, розвідувальних органів, а також друзів України за кордоном" – так вдалося повернути додому ще одну родину.

Він додав, що за дорученням Володимира Зеленського звільненим буде надано необхідне медичне обслуговування, а держава зробить усе, щоб допомогти родині повернутися до нормального життя в Україні.

Заступник керівника ОП сподівається, що це не останнє звільнення українських громадян із сирійських таборів.

"Україна своїх не кидає", – запевнив міністр оборони.

Таран нагадав, що напередодні Нового року в Україну з Сирії було повернуто двох жінок та сімох дітей, які також перебували у складних умовах.

Перший заступник голови МЗС Еміне Джапарова зазначила, що з таборів у Сирії звільнено вже 15 співвітчизників.

"Вірю, що разом з компетентними органами ми відпрацюємо повернення всіх інших наших громадян з таборів для біженців", – сказала вона.