Украинку с семью детьми эвакуировали домой из сирийского лагеря

Успешно проведена очередная операция по возвращению в Украину еще одной семьи, которая находилась в лагерях закрытого типа на территории северо-восточной Сирии.

Источник: Офис президента Украины и "Радио Свобода"

Детали: Самолет с эвакуированной женщиной и семью детьми встретили в ночь с 15 на 16 июня в аэропорту "Киев" (Жуляны) заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, министр обороны Андрей Таран и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Как сообщила корреспондент "Радио Свобода", которая освещала процесс эвакуации с сирийско-иракской границы, эти восемь украинцев по меньшей мере с 2019 года находились в лагере закрытого типа "Родж" на северо-востоке Сирии.

По ее информации, возвращение стало возможным, в частности, при поддержке властей Иракского Курдистана, которые фактически обеспечили транзитный коридор для вывоза граждан Украины из-за Ирака.

К процессу возвращения женщин и детей были привлечены специалисты Главного управления разведки, Министерства иностранных дел Украины – по поручению Офиса президента.

Амина – из Крыма и вскоре после оккупации Россией полуострова переехала во Львов, а оттуда – в Сирию.

"Я живу в Сирии с 2014 года до сих пор. Жалею, что покинула свою страну", – сказала репатриированная женщина.

Одна из ее дочерей рассказала "Радио Свобода", что в сирийских лагерях не хватало еды, а семья жила в двух местных лагерях.

По возвращении в Украину семье будут восстанавливать документы граждан Украины, их проверят правоохранительные органы.

Освобожденная гражданка Украины отметила, что очень рада вернуться домой, и поблагодарила всех, кто способствовал этому.

Машовец подчеркнул, что "президент непосредственно координировал процесс" и "мобилизовал возможности наших спецслужб, дипломатического корпуса, разведывательных органов, а также друзей Украины за рубежом" – так удалось вернуть домой еще одну семью.

Он добавил, что по поручению Владимира Зеленского освобожденным предоставят необходимое медицинское обслуживание, а государство сделает все, чтобы помочь семье вернуться к нормальной жизни в Украине.

Заместитель руководителя ОП надеется, что это не последнее освобождение украинских граждан из сирийских лагерей.

"Украина своих не бросает", – заверил министр обороны.

Таран напомнил, что накануне Нового года в Украину из Сирии были возвращены две женщины и семеро детей, которые также находились в сложных условиях.

Первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова отметила, что из лагерей в Сирии освобождены уже 15 соотечественников.

"Верю, что вместе с компетентными органами мы отработаем возвращение всех других наших граждан из лагерей для беженцев", – сказала она.