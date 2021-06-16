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У Путіна відреагували на заяву Байдена про перспективу членства України в НАТО

Середа, 16 червня 2021, 10:05
У Путіна відреагували на заяву Байдена про перспективу членства України в НАТО

Москва звернула увагу на те, що президент США Джо Байден допустив гіпотетичну можливість вступу України в НАТО.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков в ефірі "Первого канала", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Що стосується України, ми чули, що гіпотетично президент Байден допустив можливість вступу України в НАТО", - сказав він.

Пєсков заявив, що це нова позиція, яка раніше не звучала.

"Раніше таких заяв не робилося. Звичайно, в Москві ми звернули на неї увагу", - сказав він.

Передісторія: Раніше в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ.

Президент США Джо Байден після саміту НАТО у Брюсселі 14 червня заявив, що Україні необхідно подолати корупцію і провести низку реформ на шляху до членства в НАТО.

Байден зазначив, що вступ України в Альянс залежить від того, чи виконає вона критерії, та чи дадуть на її приєднання свою згоду всі члени НАТО.

На запитання про те, чи вторгнення Росії на Донбас та окупація Криму виключають можливість вступу Україна до НАТО, Байден відповів: "Ні".

Крім того, у комюніке за підсумками саміту НАТО щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розказав, як Україна в останній момент "вигризла" згадку про ПДЧ у рішенні НАТО

Читайте також: Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінУкраїнаНАТОБайден
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