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У Путина отреагировали на заявление Байдена о перспективе членства Украины в НАТО

Среда, 16 июня 2021, 10:05

Москва обратила внимание на то, что президент США Джо Байден допустил гипотетическую возможность вступления Украины в НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире "Первого канала", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Что касается Украины, то мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО", - сказал он.

Песков заявил, что это новая позиция, которая раньше не звучала.

"Раньше таких заявлений не делалось. Конечно, мы в Москве обратили на нее внимание", - сказал он.

Предыстория: Ранее в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ.

Президент США Джо Байден после саммита НАТО в Брюсселе 14 июня заявил, что Украине необходимо преодолеть коррупцию и провести ряд реформ на пути к членству в НАТО.

Байден отметил, что вступление Украины в Альянс зависит от того, выполнит ли она критерии, и дадут на ее присоединения свое согласие все члены НАТО.

На вопрос о том, исключают ли возможность вступления Украины в НАТО вторжение России на Донбасс и оккупация Крыма, Байден ответил: "Нет".

Кроме того, в коммюнике по итогам саммита НАТО по Украине впервые приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии с 2018 года - о том, что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Темы: ПутинУкраинаНАТОБайден


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