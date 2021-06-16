Партії за минулий рік зібрали 2 мільярди гривень – Чесно

Партії та їхні регіональні осередки отримали фінансування у сумі 2 млрд 69 млн гривень у 2020 році, левова частка цих коштів – приватні внески напередодні та під час місцевих виборів.

Джерело: Рух "Чесно", який проаналізував фінзвітність, оприлюднену Мінцифрою та Державною податковою службою України

Дослівно: "133 партії вказали бодай якийсь дохід. За надходженнями лідирують парламентські партії, але найвищі місця у рейтингу їм забезпечує держфінансування".

Деталі: Повідомляється, що минулого року 5 партій отримали з держбюджету 213 млн на статутну діяльність, та 467,3 млн компенсації витрат на ведення передвиборчої кампанії у 2019 році.

Таким чином із понад 2 млрд надходжень, 680 млн – це державні кошти, і 1,4 млрд грн – внески.

Окрім держфінансування, найбільше коштів у 2020 році зібрали "Слуга народу", "Пропозиція", "За майбутнє", "Європейська солідарність" та УДАР.

У десятці фінансово найуспішніших – також "Перемога Пальчевського" та Блок Кернеса.

Лідером за фінансуванням у 2020 році стала "Слуга народу", чиї сукупні "доходи" перевищують 445 млн гривень, з яких 185 млн – бюджетні кошти.

За нею йде "Європейська солідарність" – 262 млн гривень у минулому році, з яких 122 млн – внески.

Також у фінансуванні лідирують "Голос", "Батьківщина" та ОПЗЖ. Більшість коштів партії отримали із держбюджету, а внески не перевищують 35%.

Серед партій, які висували кандидатів лише в одній області, найвищі фінансові показники у Блоку Кернеса (Харківська область), "За конкретні справи" (Хмельницька) та Блоку Вілкула (Дніпропетровська область).

"Чесно" відзначає, що найімовірніше, дані фінзвітності не повні (і загальна сума надходжень у 2020 році може перевищувати 2 млрд грн), оскільки оприлюднені ДПСУ дані містять звіти менш ніж 3 тисяч юридичних осіб партій (з осередками), тоді як статус юрособи мають 7,2 тисячі осередків.

Крім того, дані ДПС не містять звітів значної частини центральних осередків партій. Оприлюднені лише 204 центральні партійні звіти, тоді як в Україні зареєстровано близько 370-380 партій.

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