Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Партії за минулий рік зібрали 2 мільярди гривень – Чесно

Середа, 16 червня 2021, 10:17
Партії за минулий рік зібрали 2 мільярди гривень – Чесно
Фото з сайту ВР

Партії та їхні регіональні осередки отримали фінансування у сумі 2 млрд 69 млн гривень у 2020 році, левова частка цих коштів – приватні внески напередодні та під час місцевих виборів.

Джерело: Рух "Чесно", який проаналізував фінзвітність, оприлюднену Мінцифрою та Державною податковою службою України  

Дослівно: "133 партії вказали бодай якийсь дохід. За надходженнями лідирують парламентські партії, але найвищі місця у рейтингу їм забезпечує держфінансування".

Деталі: Повідомляється, що минулого року 5 партій отримали з держбюджету 213 млн на статутну діяльність, та 467,3 млн компенсації витрат на ведення передвиборчої кампанії у 2019 році.

Таким чином із понад 2 млрд надходжень, 680 млн – це державні кошти, і 1,4 млрд грн – внески.

Окрім держфінансування, найбільше коштів у 2020 році зібрали "Слуга народу", "Пропозиція", "За майбутнє", "Європейська солідарність" та УДАР.

У десятці фінансово найуспішніших – також "Перемога Пальчевського" та Блок Кернеса. 

Лідером за фінансуванням у 2020 році стала "Слуга народу", чиї сукупні "доходи" перевищують 445 млн гривень, з яких 185 млн – бюджетні кошти.

 

За нею йде "Європейська солідарність" – 262 млн гривень у минулому році, з яких 122 млн – внески. 

Також у фінансуванні лідирують "Голос", "Батьківщина" та ОПЗЖ. Більшість коштів партії отримали із держбюджету, а внески не перевищують 35%.

Серед партій, які висували кандидатів лише в одній області, найвищі фінансові показники у Блоку Кернеса (Харківська область), "За конкретні справи" (Хмельницька) та Блоку Вілкула (Дніпропетровська область).

"Чесно" відзначає, що найімовірніше, дані фінзвітності не повні (і загальна сума надходжень у 2020 році може перевищувати 2 млрд грн), оскільки оприлюднені ДПСУ дані містять звіти менш ніж 3 тисяч юридичних осіб партій (з осередками), тоді як статус юрособи мають 7,2 тисячі осередків.

Крім того, дані ДПС не містять звітів значної частини центральних осередків партій. Оприлюднені лише 204 центральні партійні звіти, тоді як в Україні зареєстровано близько 370-380 партій.  

Передісторія:

  • Раніше Верховна Рада дозволила партіям не подавати фінансові звіти у зв’язку з пандемією.  

"Українська правда" у Threads

Теми: партіїгрошідержбюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
партії
Шольц прокоментував високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Президентка Грузії ветувала зміни до виборчого кодексу, які збільшать вплив партії влади
Парламент Молдови ліквідував проросійську фракцію "Шор"
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: