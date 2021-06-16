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Партии за прошлый год собрали 2 миллиарда гривен – Честно

Среда, 16 июня 2021, 10:17
Партии за прошлый год собрали 2 миллиарда гривен – Честно
Фото с сайта ВР

Партии и их региональные ячейки получили финансирование в сумме 2 млрд 69 млн гривен в 2020 году, львиная доля этих средств – частные взносы накануне и во время местных выборов.

Источник: Движение "Честно", которое проанализировало финотчетность, опубликованную Минцифрой и Государственной налоговой службой Украины

Дословно: "133 партии указали хоть какой-то доход. По поступлениям лидируют парламентские партии, но самые высокие места в рейтинге им обеспечивает госфинансирование".

Детали: Сообщается, что в прошлом году 5 партий получили из госбюджета 213 млн на уставную деятельность, и 467,3 млн компенсации расходов на ведение предвыборной кампании в 2019 году.

Таким образом из более 2 млрд поступлений, 680 млн – это государственные средства, и 1,4 млрд грн – взносы.

Кроме госфинансирования, больше всего средств в 2020 году собрали "Слуга народа", "За будущее", "Предложение", "Европейская солидарность" и УДАР.

В десятке финансово успешных – также "Победа Пальчевского" и Блок Кернеса.

Лидером по финансированию в 2020 году стала "Слуга народа", чьи совокупные "доходы" превышают 445 млн гривен, из которых 185 млн – бюджетные средства.

 

За ней следует "Европейская солидарность" – 262 млн гривен в прошлом году, из которых 122 млн – взносы.

Также в финансировании лидируют "Голос", "Батькивщина" и ОПЗЖ. Большинство средств партии получили из госбюджета, а взносы не превышают 35%.

Среди партий, которые выдвигали кандидатов только в одной области, высокие финансовые показатели у Блока Кернеса (Харьковская область), "За конкретные дела" (Хмельницкая) и Блока Вилкула (Днепропетровская область).

"Честно" отмечает, что вероятнее всего, данные финотчетности не полные (и общая сумма поступлений в 2020 году может превышать 2 млрд грн), поскольку обнародованные ГНСУ данные содержат отчеты менее 3 тысяч юридических лиц партий (с ячейками), тогда как статус юрлица имеют 7,2 тысячи ячеек.

Кроме того, данные ГНС не содержат отчетов значительной части центральных ячеек партий. Обнародованы только 204 центральных партийных отчета, тогда как в Украине зарегистрировано около 370-380 партий.

Предыстория:

Ранее Верховная Рада разрешила партиям не подавать финансовые отчеты в связи с пандемией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: партииденьгигосбюджет
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