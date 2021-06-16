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У Женеві влаштували антипутінську акцію протесту

Середа, 16 червня 2021, 10:27
У Женеві влаштували антипутінську акцію протесту

Кілька десятків прихильників ув'язненого російського опозиціонера Алексєя Навального вийшли на протест в Женеві у вівторок напередодні зустрічі президентів США і Росії у швейцарській столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick.

Мітинг відбувся на площі, яку швейцарська поліція схвалила для проведення акцій протесту під час президентського саміту в середу. Учасники вимагали звільнення політв'язнів в Росії, в тому числі Навального.

Вони засудили жорстокі репресії проти тих, хто виступає проти Путіна. На їхню думку, президент Росії становить загрозу для європейської і американської безпеки.

Один з учасників протесту в масці з обличчям Путіна влаштував шоу для багатьох присутніх представників ЗМІ. Він мав "татуювання" з написом "ГУЛАГ" і серпом та молотом, роздавав фальшиві гроші і мав під рукою муляжі флаконів з отрутою "Новічок" і полонієм.

 

Мітинг ознаменував собою одну зі спроб привернути увагу громадськості до деяких з найбільш гострих проблем, які, ймовірно, будуть обговорювати Путін і Байден.

Президент США Джо Байден і президент РФ Владімір Путін в середу проведуть переговори в Женеві.

Зустріч пройде на віллі Ла Гранж на березі Женевського озера і почнеться о 14:00 за Києвом.

Саміт складається з трьох частин: бесіда у вузькому складі, а потім переговори в розширеному колі з невеликою перервою.

Про те, чого очікувати від саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінБайденмітингиШвейцарія
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