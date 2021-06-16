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В Женеве устроили антипутинскую акцию протеста

Среда, 16 июня 2021, 10:27
В Женеве устроили антипутинскую акцию протеста

Несколько десятков сторонников заключенного российского оппозиционера Алексея Навального вышли на протест в Женеве во вторник накануне встречи президентов США и России в швейцарской столице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

Митинг состоялся на площади, швейцарская полиция приняла для проведения акций протеста во время президентского саммита в среду. Участники требовали освобождения политзаключенных в России, в том числе Навального.

Они осудили жестокие репрессии в отношении тех, кто выступает против Путина. По их мнению, президент России представляет угрозу для европейской и американской безопасности.

Один из участников протеста в маске с лицом Путина устроил шоу для многих присутствующих представителей СМИ. У него были "татуировки" с надписью "ГУЛАГ" и серпом и молотом, он раздавал фальшивые деньги и имел под рукой муляжи флаконов с ядом "Новичок" и полонием.

 

Митинг ознаменовал собой одну из попыток привлечь внимание общественности к некоторым из наиболее острых проблем, которые, вероятно, будут обсуждать Путин и Байден.

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин в среду проведут переговоры в Женеве.

Встреча пройдет на вилле Ла Гранж на берегу Женевского озера и начнется в 14:00 по Киеву.

Саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном кругу с небольшим перерывом.

О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинБайденмитингиШвейцария
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