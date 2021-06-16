Словенія знову оголосила про закінчення епідемії коронавірусу

Влада Словенії у вівторок провела пресконференцію, на якій оголосила про закінчення епідемії COVID-19 у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на балканське агентство IBNA.

Відзначається, що за добу ПЛР-тести, проведені у країні з двомільйонним населенням, підтвердили 112 випадків коронавірусу, що становить 4,8% позитивності. Тиждень тому рівень позитивності тестів становив 7,2%.

В цей час в цілому 122 пацієнти госпіталізовано через COVID-19, 40 з яких потребують інтенсивної терапії. Двоє пацієнтів з COVID-19 протягом доби померли.

У МОЗ Словенії підкреслили, що епідеміологічна ситуація в країні покращилася завдяки всім тим, хто дотримувався коронавірусних обмежень та вакцинувався.

Водночас вакцинація населення та деякі обмежувальні заходи продовжаться.

"Це були важкі 18 місяців. Епідемія поставила перед нами безліч труднощів. Нам вдалося вистояти завдяки нашій співпраці і солідарності, але ми ще не перейшли фінішну лінію", - прокоментував державний секретар Міністерства охорони здоров’я Франк Віндішар. Він закликав громадян якомога швидше пройти вакцинацію.

У Словенії першу дозу вакцини отримали 769 248 осіб, старші 18 років. При цьому 551 906 осіб у віці понад 18 років були повністю вакциновані.

Словенська влада заявляє, що у цей час в країні є досить вакцин, щоб щеплення міг зробити кожен охочий. Центри вакцинації приймають навіть людей без попереднього запису.

15 травня 2020 року Словенія заявила про завершення епідемії коронавірусу, але в жовтні 2020 року знову оголосила епідемію, запровадивши комендантську годину та заборонивши рух між регіонами.