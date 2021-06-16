Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Словения опять объявила об окончании эпидемии коронавируса

Среда, 16 июня 2021, 10:50
Словения опять объявила об окончании эпидемии коронавируса

Власти Словении во вторник провели пресс-конференцию, на которой объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканское агентство IBNA.

Отмечается, что за сутки ПЦР-тесты, сделанные в стране с двухмиллионным населением, подтвердили 112 случаев коронавируса, что составляет 4,8% позитивности. Неделю назад уровень позитивности тестов составил 7,2%.

В это время в общей сложности 122 пациента госпитализированы из-за COVID-19, 40 из них нуждаются в интенсивной терапии. Двое пациентов с COVID-19 в течение суток умерли.

В Минздраве Словении подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась благодаря всем тем, кто придерживался коронавирусных ограничений и вакцинировался.

В то же время вакцинация населения и некоторые ограничительные меры продолжатся.

"Это были тяжелые 18 месяцев. Эпидемия поставила перед нами множество трудностей. Нам удалось выстоять благодаря нашему сотрудничеству и солидарности, но мы еще не перешли финишную линию", - прокомментировал государственный секретарь Министерства здравоохранения Франк Виндишар. Он призвал граждан как можно скорее пройти вакцинацию.

В Словении первую дозу вакцины получили 769 248 человек старше 18 лет. При этом 551 906 человек в возрасте старше 18 лет были полностью вакцинированы.

Словенские власти заявляют, что в настоящее время в стране достаточно вакцин, чтобы прививки мог сделать каждый желающий. Центры вакцинации принимают даже людей без предварительной записи.

15 мая 2020 года Словения заявила о завершении эпидемии коронавируса, но в октябре 2020 года вновь объявила эпидемию, введя комендантский час и запретив движение между регионами.

Темы: СловениякоронавирусCovid-2019вакцинациякарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Словения
Россиянин в Словении фотографировал военный ангар, его допросили и отпустили - СМИ
Парламент Словении признал Голодомор геноцидом украинского народа
Словения тайно передала Украине 20 бронетранспортеров – СМИ
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: