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До України завітає західноєвропейська спека

Середа, 16 червня 2021, 11:31

Найближчої доби в Україні очікується по-справжньому літня погода, на Півдні, Сході та в центральному регіоні – з дощами.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Невеликий острівець західноєвропейської спеки закине завтра до України. Ще й дивним чином. Адже у четвер найвищою передбачається температура повітря у північних наших областях, а найнижчою - у південній частині. Поміняються тимчасово звичними місцями".

 

Деталі: У четвер в Україні протягом дня +24+27 градусів, на Півночі місцями до +28 градусів.

У південній частині очікується +20+24 градуси.

Циклон над Кримом та Приазов'ям 17-го червня зумовить складну погоду.

У південній частині, на Сході та в центральних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град.

На Заході та Півночі України дощі блокуватиме антициклон з півночі, північного сходу.

Тому істотні опади малоймовірні, хіба що до приграничних з дощами районів Півночі та Заходу (наприклад, Чернівецька область, південні райони Київщини) доберуться локальні опади, зазначає синоптикиня.

У Києві 17-го червня очікується спекотна погода, впродовж дня +26+28 градусів. За словами Діденко, про якісь серйозні опади не йдеться.

У п'ятницю, суботу та на Зелену неділю у Києві буде справжнє літо - сухо, сонячно та +27+29 градусів.

Українська правда
Теми: погода


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