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В Украину заглянет западноевропейская жара

Среда, 16 июня 2021, 11:31

В ближайшие сутки в Украине ожидается по-настоящему летняя погода, на Юге, Востоке и в центральном регионе - с дождями.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Небольшой островок западноевропейской жары забросит завтра в Украину. Еще и странным образом. Ведь в четверг высокой предполагается температура воздуха в северных областях, а самой низкой - в южной части. Поменяются временно привычными местами".

 

Детали: В четверг в Украине в течение дня +24 +27 градусов, на севере местами до 28 градусов.

В южной части ожидается +20 +24 градуса.

Циклон над Крымом и Приазовьем 17-го июня обусловит сложную погоду.

В южной части, на Востоке и в центральных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра и град.

На Западе и Севере Украины дожди будет блокировать антициклон с севера, северо-востока. Поэтому существенные осадки маловероятны, разве что в приграничных с дождями районов Севера и Запада (например, Черновицкая область, южные районы Киевщины) доберутся локальные осадки, отмечает синоптик.

В Киеве 17-го июня ожидается жаркая погода, в течение дня +26 +28 градусов. По словам Диденко, о каких-то серьезных осадках речь не идет.

В пятницу, субботу и на Зеленое воскресенье в Киеве будет настоящее лето - сухо, солнечно и +27 +29 градусов.

Украинская правда
Темы: погода


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