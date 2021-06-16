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В столиці викрили хакерів, які атакували іноземні компанії: збитків на $500 млн 

Середа, 16 червня 2021, 11:55
В столиці викрили хакерів, які атакували іноземні компанії: збитків на $500 млн 
ФОТО: FACEBOOK ГЕНПРОКУРОРА ІРИНИ ВЕНЕДІКТОВОЇ

Під час міжнародної спецоперації українські силовики разом із правоохоронцями Південної Кореї та США викрили хакерське угруповання, яке через вірус спричинило іноземним компанія збитків на суму близько півмільярда доларів. 

Джерело: повідомлення ОГПУ

Деталі: За допомогою вірусу-шифрувальника хакери атакували іноземні компанії та університети. 

За даними слідства, група осіб, яка діяла в Україні, у 2019 році атакувала вірусом "Clop" чотири корейські компанії. В результаті було заблоковано 810 внутрішніх серверів та персональних комп’ютерів працівників.

 
Фото: Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової

У 2021 році група атакувала та зашифрувала персональні дані співробітників і фінансові звіти Медичної школи університету Стенфорда, Університету Меріленду та Університету Каліфорнії у Сполучених Штатах Америки.

За дешифровку інформації хакери отримували "викуп" у криптовалюті, а в разі несплати, погрожували оприлюднити конфіденційні дані потерпілих.

Правоохоронці провели 24 обшуки в Києві та області за місцями проживання шести членів групи.

 
Фото: Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової

Там вони виявили та вилучили комп’ютерну техніку, 8 автомобілів, близько 58 тис доларів США, 3000 євро, понад 1,5 млн гривень готівки, а також документацію із доказами протиправної діяльності.

 

Українська правда

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Теми: хакери
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