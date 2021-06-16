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В столице разоблачили хакеров, которые атаковали иностранные компании: убытков на $500 млн

Среда, 16 июня 2021, 11:55
ФОТО: FACEBOOK ГЕНПРОКУРОРА ИРИНЫ ВЕНЕДИКТОВОЙ

Во время международной спецоперации украинские силовики вместе с правоохранителями Южной Кореи и США разоблачили хакерскую группировку, которая из-за вируса нанесла иностранным компания ущерба на сумму около полумиллиарда долларов.

Источник: сообщение ОГПУ

Детали: С помощью вируса-шифровальщика хакеры атаковали иностранные компании и университеты.

По данным следствия, группа лиц, которая действовала в Украине, в 2019 году атаковала вирусом "Clop" четыре корейские компании. В результате было заблокировано 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников.

В 2021 году группа атаковала и зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы университета Стэнфорда, Университета Мэриленда и Университета Калифорнии в Соединенных Штатах Америки.

 

За дешифровку информации хакеры получали "выкуп" в криптовалюте, а в случае неуплаты угрожали обнародовать конфиденциальные данные потерпевших.

Правоохранители провели 24 обыски в Киеве и области по месту жительства шести членов группы.

 

Там они обнаружили и изъяли компьютерную технику, 8 автомобилей, около 58 тыс долларов США, 3000 евро, более 1,5 млн гривен наличных, а также документацию по доказательствами противоправной деятельности.

 

Украинская правда
Темы: хакеры


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