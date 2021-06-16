Лукашенко доручив бути готовими до швидкої мобілізації за його наказом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив вжити заходів, щоб кожен регіон в країні зміг швидко мобілізуватися за його наказом.

Джерело: Telegram-канал "Пул первого", державне видання "БЕЛТА"

Пряма мова: "Одна з цілей нашої зустрічі полягає в тому, щоб дати сигнал на місця, щоб вони в кожній зоні, у нас їх 7, були готові мобілізуватися в той термін, в який буде прийнято рішення президентом.

Нам самим на місцях, головам райвиконкомів і облвиконкомів, треба навчитися воювати. Треба знати свої об'єкти, які ви будете охороняти. Вам треба знати кожну людину в обличчя.

Ви повинні знати, де вони знаходяться, щоб не 5-6 місяців ми їх відмобілізовувати, а, якщо потрібно, підняли по тривозі і протягом 3 діб всі були уже на місцях.

До цього в країні всі повинні готуватися після сьогоднішнього заходу".

Деталі: За його словами, за минулий рік в Білорусі всі відчули, "як деструктивний інформаційний вплив, економічний, політичний тиск, які йшли з Заходу, впливали на світогляд людей і штовхали їх на зраду власного народу".

Лукашенко заявив, що "подібним діячам" необхідно давати відсіч, щоб "в пам'яті ворога він відбився на багато років".

Про це він заявив на зустрічі з питань територіальної оборони.