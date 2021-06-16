Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко поручил быть готовыми к быстрой мобилизации по его приказу

Среда, 16 июня 2021, 11:57
Лукашенко поручил быть готовыми к быстрой мобилизации по его приказу
"БЕЛТА"

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко поручил принять меры, чтобы каждый регион в стране смог быстро мобилизоваться по его приказу.

Источник: Telegram-канал "Пул первого", государственное издание "БЕЛТА"

Прямая речь: "Одна из целей нашей встречи состоит в том, чтобы дать сигнал на места, чтобы они в каждой зоне, у нас их 7, были готовы мобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом.

Нам самим на местах, председателям райисполкомов и облисполкомов, надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Вам надо знать каждого человека в лицо.

Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге и в течение 3 суток они уже были на местах.

К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия".

Детали: По его словам, за прошедший год в Беларуси все ощутили, "как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение людей и толкали их на предательство собственного народа".

Лукашенко заявил, что "подобным деятелям" необходимо давать отпор, чтобы "в памяти врага он отпечатался на многие годы".

Об этом он заявил на встрече по вопросам территориальной обороны.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: