Лукашенко поручил быть готовыми к быстрой мобилизации по его приказу

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко поручил принять меры, чтобы каждый регион в стране смог быстро мобилизоваться по его приказу.

Источник: Telegram-канал "Пул первого", государственное издание "БЕЛТА"

Прямая речь: "Одна из целей нашей встречи состоит в том, чтобы дать сигнал на места, чтобы они в каждой зоне, у нас их 7, были готовы мобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом.

Нам самим на местах, председателям райисполкомов и облисполкомов, надо научиться воевать. Надо знать свои объекты, которые вы будете охранять. Вам надо знать каждого человека в лицо.

Вы должны знать, где они находятся, чтобы не 5-6 месяцев мы их отмобилизовывали, а, если нужно, подняли по тревоге и в течение 3 суток они уже были на местах.

К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия".

Детали: По его словам, за прошедший год в Беларуси все ощутили, "как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение людей и толкали их на предательство собственного народа".

Лукашенко заявил, что "подобным деятелям" необходимо давать отпор, чтобы "в памяти врага он отпечатался на многие годы".

Об этом он заявил на встрече по вопросам территориальной обороны.