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ЄС вирішив зняти обмеження на в'їзд для туристів зі США і трьох балканських країн

Середа, 16 червня 2021, 12:05

Посли ЄС погодилися в середу скасувати обмеження на поїздки, введені через пандемію коронавірусу, для мандрівників зі США і семи інших країн та територій.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Скасування обмежень на в’їзд стосується також мандрівників, які не були вакциновані.

Крім США, в "білий список" країн, щодо яких обмеження на поїздки мають бути поступово зняті, були додані Албанія, Ліван, Північна Македонія, Сербія, Тайвань, Гонконг і Макао.

У списку також є інші вісім країн: Японія, Австралія, Ізраїль, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея і Таїланд.

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Теми: ЄС


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