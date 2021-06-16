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ЕС решил снять ограничения на въезд для туристов из США и трех балканских стран

Среда, 16 июня 2021, 12:05
ЕС решил снять ограничения на въезд для туристов из США и трех балканских стран

Послы ЕС согласились в среду отменить ограничения на поездки, введенные из-за пандемии коронавируса, для путешественников из США и семи других стран и территорий.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Отмена ограничений на въезд касается также путешественников, которые не вакцинированы.

Кроме США, в "белый список" стран, по которым ограничения на поездки должны быть постепенно сняты, были добавлены Албания, Ливан, Северная Македония, Сербия, Тайвань, Гонконг и Макао.

В списке также уже есть другие восемь стран: Япония, Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

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Темы: ЕС
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