В різних регіонах України продавали фальшиві 100-доларові банкноти за пів ціни - СБУ

Служба безпеки України викрила на Сумщині угруповання, яке організувало збут підробленої іноземної валюти.

Джерело: Повідомлення СБУ

Деталі: Зловмисники "продавали" фальшиві 100-доларові банкноти за 45% від номінальної вартості. Щомісячно вони збували до $50 тис. Вказується, що організаторами були семеро мешканців Сумщини, більшість з яких з кримінальним минулим.

Підробки не ідентифікуються як фальшивки пристроями для перевірки банкнотів. За попередніми даними, схема діяла у різних регіонах України.

Одного із організаторів незаконної схеми затримали під час чергової реалізації майже 35 тисяч підроблених доларів США.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.