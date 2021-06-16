Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В різних регіонах України продавали фальшиві 100-доларові банкноти за пів ціни - СБУ

Середа, 16 червня 2021, 12:40

Служба безпеки України викрила на Сумщині угруповання, яке організувало збут підробленої іноземної валюти.

Джерело: Повідомлення СБУ

Деталі: Зловмисники "продавали" фальшиві 100-доларові банкноти за 45% від номінальної вартості. Щомісячно вони збували до $50 тис. Вказується, що організаторами були семеро мешканців Сумщини, більшість з яких з кримінальним минулим.

Підробки не ідентифікуються як фальшивки пристроями для перевірки банкнотів. За попередніми даними, схема діяла у різних регіонах України.

Одного із організаторів незаконної схеми затримали під час чергової реалізації майже 35 тисяч підроблених доларів США.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: СБУгрошівалюта


powered by lun.ua
Головне сьогодні

День Євро-2020: Італія, Вельс та Росія перемагають у своїх матчах

Новини 16 червня: саміт Байдена та Путіна, карантинні обмеження

Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України

У четвер, п’ятницю та понеділок: центри масової вакцинації змінили графік на ці вихідні

Путін каже, що Байден пояснив звинувачення у тому, що він вбивця

Путін з Байденом обговорили війну на Донбасі та вступ України до НАТО

Усі новини...
СБУ
СБУ викрила чергову схему фальсифікації ПЛР-тестів: до ₴100 тисяч "прибутку"
Керівництво "оборонного" заводу у Львові спіймали з хабарем  
СБУ блокувала схему виготовлення підроблених довідок про COVID-19
Останні новини
05:41
Німецька ковід-вакцина виявилася ефективною на 47%
04:46
ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу
03:42
відеоУ сутичках біля сквоту в Берліні постраждали понад 60 поліцейських
02:55
Ізраїль заявляє про пожежі, спричинені "вогняними кулями" сектору Гази
02:25
відеоКитай і Росія представили проєкт спільної місячної бази
01:52
Захисника історичної спадщини у Львові взяли під варту
01:08
В Росії схвалили законопроєкти про "регулювання інтернету"
00:21
В ОП повідомили, як готують візит Зеленського до США
23:56
День Євро-2020: Італія, Вельс та Росія перемагають у своїх матчах
23:21
Арахамія просить прибрати Кузьміна з ТСК щодо співпраці з Росією
Усі новини...