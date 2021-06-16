В різних регіонах України продавали фальшиві 100-доларові банкноти за пів ціни - СБУ
Середа, 16 червня 2021, 12:40
Служба безпеки України викрила на Сумщині угруповання, яке організувало збут підробленої іноземної валюти.
Джерело: Повідомлення СБУ
Деталі: Зловмисники "продавали" фальшиві 100-доларові банкноти за 45% від номінальної вартості. Щомісячно вони збували до $50 тис. Вказується, що організаторами були семеро мешканців Сумщини, більшість з яких з кримінальним минулим.
Підробки не ідентифікуються як фальшивки пристроями для перевірки банкнотів. За попередніми даними, схема діяла у різних регіонах України.
Одного із організаторів незаконної схеми затримали під час чергової реалізації майже 35 тисяч підроблених доларів США.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.
Українська правда