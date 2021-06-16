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В разных регионах Украины продавали фальшивые 100-долларовые банкноты за пол цены - СБУ

Среда, 16 июня 2021, 12:40

Служба безопасности Украины разоблачила в Сумской области группировку, которая организовала сбыт поддельной иностранной валюты.

Источник: Сообщение СБУ

Детали: Злоумышленники "продавали" фальшивые 100-долларовые банкноты по 45% от номинальной стоимости. Ежемесячно они сбывали до $ 50 тыс. Указывается, что организаторами были семь жителей Сумщины, большинство из которых с криминальным прошлым.

Подделки не идентифицируются как фальшивки устройствами для проверки банкнот. По предварительным данным, схема действовала в разных регионах Украины.

Один из организаторов незаконной схемы задержали во время очередной реализации почти 35 000 поддельных долларов США.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: СБУденьгивалюта
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