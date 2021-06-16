В разных регионах Украины продавали фальшивые 100-долларовые банкноты за пол цены - СБУ
Среда, 16 июня 2021, 12:40
Служба безопасности Украины разоблачила в Сумской области группировку, которая организовала сбыт поддельной иностранной валюты.
Источник: Сообщение СБУ
Детали: Злоумышленники "продавали" фальшивые 100-долларовые банкноты по 45% от номинальной стоимости. Ежемесячно они сбывали до $ 50 тыс. Указывается, что организаторами были семь жителей Сумщины, большинство из которых с криминальным прошлым.
Подделки не идентифицируются как фальшивки устройствами для проверки банкнот. По предварительным данным, схема действовала в разных регионах Украины.
Один из организаторов незаконной схемы задержали во время очередной реализации почти 35 000 поддельных долларов США.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда