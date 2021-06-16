Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В разных регионах Украины продавали фальшивые 100-долларовые банкноты за пол цены - СБУ

Среда, 16 июня 2021, 12:40

Служба безопасности Украины разоблачила в Сумской области группировку, которая организовала сбыт поддельной иностранной валюты.

Источник: Сообщение СБУ

Детали: Злоумышленники "продавали" фальшивые 100-долларовые банкноты по 45% от номинальной стоимости. Ежемесячно они сбывали до $ 50 тыс. Указывается, что организаторами были семь жителей Сумщины, большинство из которых с криминальным прошлым.

Подделки не идентифицируются как фальшивки устройствами для проверки банкнот. По предварительным данным, схема действовала в разных регионах Украины.

Один из организаторов незаконной схемы задержали во время очередной реализации почти 35 000 поддельных долларов США.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: СБУденьгивалюта


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 16 июня: саммит Байдена и Путина, карантинные ограничения

Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины

В четверг, пятницу и понедельник: центры массовой вакцинации изменили график на эти выходные

Путин заявил, что Байден объяснил обвинения в том, что он убийца

Путин с Байденом обсуждали войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО

Послы G7 обратились к Зеленскому насчет реформы системы правосудия

Все новости...
СБУ
СБУ разоблачила очередную схему фальсификации ПЦР-тестов: до ₴100 тысяч "прибыли"
Руководство "оборонного" завода во Львове поймали на взятке
СБУ блокировала схему изготовления поддельных справок о COVID-19
Последние новости
22:23
На Донбассе ранили украинского военного
21:44
Черкасский и Ивано-Франковский "Голоса" требуют от Рудык сложить полномочия
21:28
Новости 16 июня: саммит Байдена и Путина, карантинные ограничения
21:02
Новости экономики: Витренко хотят отстранить, Кабмин предлагает купить больше вакцин
20:41
Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины
20:28
В четверг, пятницу и понедельник: центры массовой вакцинации изменили график на эти выходные
20:00
Кабмин перераспределил деньги на обновление городской инфраструктуры
19:43
Президент РФ увидел на встрече с Байденом "зарницы доверия"
19:32
Путин заявил, что Байден объяснил обвинения в том, что он убийца
19:31
Российский президент убеждает, что всю оппозицию в РФ финансируют США
Все новости...