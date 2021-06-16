Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський поділився побоюваннями щодо саміту Байдена і Путіна

Середа, 16 червня 2021, 13:10

Президент Володимир Зеленський вважає, що на саміті США-Росія не буде конкретних рішень щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю закордонним ЗМІ, яке опубліковано на сайті Офісу президента.

"Побоювання номер один – не буде конкретики. А від цього дуже залежить ситуація в Україні. Чому? Я вдячний усім нашим партнерам – європейським країнам, США, вони дійсно допомагають… Остаточне вирішення проблемних питань я завжди пов’язував на рівні, хто відповідальний і коли. Мені здається, цієї конкретики не буде. Це мої побоювання", - сказав Зеленський.

Водночас він висловив впевненість, що Путін з Байденом не можуть домовитися про Україну без України.

"Гостре питання Донбасу – і вони будуть про це говорити. Вважаю, що страшного в цьому нічого немає. Але вирішувати за Україну – це неможливо. Впевнений, що це нереально. А те, що будуть говорити без нас, то це зрозуміло. Ми не запрошені на цю зустріч, тому, я вважаю, і не буде саме того конкретного результату. Якщо казати відверто, то краще за українців ніхто не знає росіян. Краще за росіян ніхто не знає Україну, тому ми чітко розуміємо, що домовленості про Україну без України між РФ та США не буде", - сказав президент.

Саміт лідерів США та Росії почнеться у середу о 14:00 за Києвом і триватиме 4-5 годин.

Детальніше читайте у статті Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін

Теми: ЗеленськийПутінБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 16 червня: саміт Байдена та Путіна, карантинні обмеження

Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України

У четвер, п’ятницю та понеділок: центри масової вакцинації змінили графік на ці вихідні

Путін каже, що Байден пояснив звинувачення у тому, що він вбивця

Путін з Байденом обговорили війну на Донбасі та вступ України до НАТО

Посли G7 звернулися до Зеленського щодо реформи системи правосуддя

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Зустріч з Путіним неминуча
Зеленський сказав, яку допомогу очікує від США
Українку з сімома дітьми евакуювали додому з сирійського табору
Останні новини
22:47
Байден: наступні місяці покажуть, чи можна довіряти Путіну
22:23
На Донбасі поранили українського військового
21:44
Черкаський та Івано-Франківський "Голоси" вимагають від Рудик скласти повноваження
21:28
Новини 16 червня: саміт Байдена та Путіна, карантинні обмеження
21:02
Новини економіки: Вітренка хочуть відсторонити, Кабмін пропонує придбати більше вакцин
20:41
Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України
20:28
У четвер, п’ятницю та понеділок: центри масової вакцинації змінили графік на ці вихідні
20:00
Кабмін перерозподілив кошти на оновлення міської інфраструктури
19:43
Президент РФ побачив на зустрічі з Байденом "зірниці довіри"
19:32
Путін каже, що Байден пояснив звинувачення у тому, що він вбивця
Усі новини...