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Зеленський поділився побоюваннями щодо саміту Байдена і Путіна

Середа, 16 червня 2021, 13:10
Зеленський поділився побоюваннями щодо саміту Байдена і Путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що на саміті США-Росія не буде конкретних рішень щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю закордонним ЗМІ, яке опубліковано на сайті Офісу президента.

"Побоювання номер один – не буде конкретики. А від цього дуже залежить ситуація в Україні. Чому? Я вдячний усім нашим партнерам – європейським країнам, США, вони дійсно допомагають… Остаточне вирішення проблемних питань я завжди пов’язував на рівні, хто відповідальний і коли. Мені здається, цієї конкретики не буде. Це мої побоювання", - сказав Зеленський.

Водночас він висловив впевненість, що Путін з Байденом не можуть домовитися про Україну без України.

"Гостре питання Донбасу – і вони будуть про це говорити. Вважаю, що страшного в цьому нічого немає. Але вирішувати за Україну – це неможливо. Впевнений, що це нереально. А те, що будуть говорити без нас, то це зрозуміло. Ми не запрошені на цю зустріч, тому, я вважаю, і не буде саме того конкретного результату. Якщо казати відверто, то краще за українців ніхто не знає росіян. Краще за росіян ніхто не знає Україну, тому ми чітко розуміємо, що домовленості про Україну без України між РФ та США не буде", - сказав президент.

Саміт лідерів США та Росії почнеться у середу о 14:00 за Києвом і триватиме 4-5 годин.

Детальніше читайте у статті Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийПутінБайден
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