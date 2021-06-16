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Зеленский поделился опасениями касательно саммита Байдена и Путина

Среда, 16 июня 2021, 13:10

Президент Владимир Зеленский считает, что на саммите США-Россия не будет конкретных решений по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью зарубежным СМИ, которое опубликовано на сайте Офиса президента.

"Опасение номер один - не будет конкретики. А от этого сильно зависит ситуация в Украине. Почему? Я благодарен всем нашим партнерам - европейским странам, США, они действительно помогают... Окончательное решение проблемных вопросов я всегда связывал на уровне, кто ответственен и когда. Мне кажется, этой конкретики не будет. Это мои опасения", - сказал Зеленский.

В то же время он выразил уверенность, что Путин с Байденом не могут договориться об Украине без Украины.

"Острый вопрос Донбасса - и они будут об этом говорить. Считаю, что ничего страшного в этом нет. Но решать за Украину - это невозможно. Уверен, что это нереально. А то, что будут говорить без нас, то это понятно. Мы не приглашены на эту встречу, поэтому, я считаю, и не будет именно того конкретного результата. Если говорить откровенно, то лучше украинцев никто не знает русских. Лучше россиян никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет ", - сказал президент.

Саммит лидеров США и России начнется в среду в 14:00 по Киеву и продлится 4-5 часов.

Подробнее читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин

Темы: ЗеленскийПутинБайден


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