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У США та ЄС закликали Україну до "мужності" через плани Ради схвалити скандальний законопроєкт

Середа, 16 червня 2021, 13:36
У США та ЄС закликали Україну до мужності через плани Ради схвалити скандальний законопроєкт

Посольство США та представництво Європейського Союзу в Україні виступили зі спільною заявою, у якій наголосили на важливості незалежних комісій з відбору посадовців для судової системи та закликали узгодити з рекомендаціями "Венеційки" до другого читання законопроєкти, в тому числі скандальний проєкт про ВККС, який планує ухвалити Рада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опубліковану у середу, 16 червня, заяву дипломатичних представництв США і ЄС.

У заяві наголошується, що однією з найважливіших передумов успіху судової реформи та боротьби з корупцією є роль незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами України, в комісіях, які вибирають та перевіряють посадовців для судової системи й антикорупційних установ України.

"Незалежні експерти загрожують тим, хто виграє від існуючої системи та прагне зберегти контроль над важелями влади в Україні. Україна довела успішність такої моделі реформ, яка забезпечує, що комісії служать українському народу, а не корисливим інтересам тих, які прагнуть його контролювати", - сказано у зверненні.

ЄС і США нагадують, що Венеційська комісія вважає надання міжнародним членам комісій переважного голосу у разі рівності голосів після повторного голосування прийнятним з точки зору національного суверенітету.

У цьому зв’язку ЄС і США закликали узгодити поточні законопроєкти, в тому числі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, які зараз перебувають у парламенті, з рекомендаціями Венеційської комісії до їх другого і остаточного читання.

"Ми вважаємо, що незалежні експерти у складі відбіркових комісій дадуть змогу досягти змін, що стануть найбільш фундаментальним оновленням судової влади України за часи незалежності країни. Залучення незалежних експертів відповідає міжнародним стандартам: їх роль є тимчасовою (але вирішальною) і виправдана надзвичайними обставинами історичного шансу, отриманого Україною, зробити рішучий крок до свого призначення як сучасної європейської держави.

Щоб це призначення реалізувалося, ми, як друзі України, підтримуємо керівництво України та просимо його діяти з політичною мужністю. Ми закликаємо його, при розмірковуванні над майбутнім, подумати про прагнення українського народу", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Венеційська комісія вважає, що підготовлені  Верховною радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", у разі їхнього ухвалення, вб’ють судову реформу.

Під час виступу на конференції "Демократія у дії" у Києві глава Венеційської комісії Джанні Букіккіо заявив, що закон 3711-д (про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України) у тому вигляді, що схвалений до другого читання, не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, і "Венеційка" його не підтримує.

У березні ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3711-д про правила формування ВККС – органу, який буде відповідальним за добір понад 2000 суддів на вакантні посади в судах по всій Україні та перевірку 2000 діючих суддів на доброчесність.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАЄСВерховна Рада
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