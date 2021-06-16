В США и ЕС призвали Украину к "мужеству" из-за планов Рады принять скандальный законопроект

Посольство США и представительство Европейского Союза в Украине выступили с совместным заявлением, в котором отметили важность независимых комиссий по отбору должностных лиц для судебной системы и призвали согласовать с рекомендациями "Венецианки" ко второму чтению законопроекты, в том числе скандальный проект о ВККС, который планирует принять Рада.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованное в среду 16 июня заявление дипломатических представительств США и ЕС.

В заявлении отмечается, что одной из важнейших предпосылок успеха судебной реформы и борьбы с коррупцией является роль независимых экспертов, назначенных международными партнерами Украины, в комиссиях, которые выбирают и проверяют должностных лиц для судебной системы и антикоррупционных учреждений Украины.

"Независимые эксперты угрожают тем, кто выигрывает от существующей системы и стремится сохранить контроль над рычагами власти в Украине. Украина доказала успешность такой модели реформ, которая обеспечивает, что комиссии служат украинскому народу, а не корыстным интересам тех, кто стремится его контролировать", - сказано в обращении.

ЕС и США напоминают, что Венецианская комиссия считает предоставление международным членам комиссий преимущественного голоса в случае равенства голосов после повторного голосования приемлемым с точки зрения национального суверенитета.

В этой связи ЕС и США призвали согласовать текущие законопроекты, в том числе о Высшей квалификационной комиссии судей, которые сейчас находятся в парламенте, с рекомендациями Венецианской комиссии к их второму и окончательному чтению.

"Мы считаем, что независимые эксперты в составе отборочных комиссий позволят достичь изменений, которые станут наиболее фундаментальным обновлением судебной власти Украины за время независимости страны. Привлечение независимых экспертов соответствует международным стандартам: их роль является временной (но решающей) и оправдана чрезвычайными обстоятельствами исторического шанса, полученного Украиной, сделать решительный шаг к своему назначению как современного европейского государства.

Чтобы это назначение реализовалось, мы, как друзья Украины, поддерживаем руководство Украины и просим его действовать с политическим мужеством. Мы призываем его, при обсуждении о будущем, подумать о стремлениях украинского народа", - сказано в заявлении.

Напомним, Венецианская комиссия считает, что подготовленные Верховной радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", в случае их принятия, убьют судебную реформу.

Во время выступления на конференции "Демократия в действии" в Киеве глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что закон 3711-д (о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины) в том виде, который одобрен ко второму чтению, не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, и "Венецианка" его не поддерживает.

В марте ВР приняла в первом чтении законопроект № 3711-д о правилах формирования ВККС - органа, который будет отвечать за отбор более 2000 судей на вакантные должности в судах по всей Украине и проверку 2000 действующих судей на добродетельность.