Байден зустрівся із Путіним

У Женеві почався саміт президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зустріч проходить на віллі Ла Гранж на березі Женевського озера, гостей зустрічає президент Швейцарії Гі Пармелен.

Байден прибув до Швейцарії у вівторок ввечері з Брюсселя, де він брав участь в самітах НАТО і ЄС. Путін прилетів до Женеви в середу приблизно о 13:30, тобто за пів години до початку переговорів.

Однак, саме російський лідер першим приїхав на місце зустрічі о 14:05, хоча він відомий звичкою запізнюватися на зустрічі зі світовими лідерами. За 10 хвилин прибув Байден.

Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием перед саммитом РФ — США:https://t.co/JIKAdpaeXs



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/ZntHe1UKSI — ТАСС (@tass_agency) June 16, 2021

Саміт складається з трьох частин: бесіда у вузькому складі, а потім переговори в розширеному колі з невеликою перервою.

Розмови Путіна з Байденом віч-на-віч програмою не передбачено. Очікується, що переговори триватимуть 4-5 годин. По завершенні переговорів Байден і Путін проведуть окремі пресконференції.

Лідери двох країн планують обговорити низку питань: контроль над озброєнням, ситуацію на Донбасі, діяльність російських хакерів, ув'язнення Алєксєя Навального, зміни клімату.

Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.

Детальніше читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін

Про те, чого очікувати від саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".