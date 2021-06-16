Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден зустрівся із Путіним

Середа, 16 червня 2021, 14:31

У Женеві почався саміт президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зустріч проходить на віллі Ла Гранж на березі Женевського озера, гостей зустрічає президент Швейцарії Гі Пармелен.

Байден прибув до Швейцарії у вівторок ввечері з Брюсселя, де він брав участь в самітах НАТО і ЄС. Путін прилетів до Женеви в середу приблизно о 13:30, тобто за пів години до початку переговорів.

Однак, саме російський лідер першим приїхав на місце зустрічі о 14:05, хоча він відомий звичкою запізнюватися на зустрічі зі світовими лідерами. За 10 хвилин прибув Байден.

Саміт складається з трьох частин: бесіда у вузькому складі, а потім переговори в розширеному колі з невеликою перервою.

 

Розмови Путіна з Байденом віч-на-віч програмою не передбачено. Очікується, що переговори триватимуть 4-5 годин. По завершенні переговорів Байден і Путін проведуть окремі пресконференції.

Лідери двох країн планують обговорити низку питань: контроль над озброєнням, ситуацію на Донбасі, діяльність російських хакерів, ув'язнення Алєксєя Навального, зміни клімату.

 

Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.

Детальніше читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін

Про те, чого очікувати від саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".

Теми: ПутінБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

День Євро-2020: Італія, Вельс та Росія перемагають у своїх матчах

Новини 16 червня: саміт Байдена та Путіна, карантинні обмеження

Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України

У четвер, п’ятницю та понеділок: центри масової вакцинації змінили графік на ці вихідні

Путін каже, що Байден пояснив звинувачення у тому, що він вбивця

Путін з Байденом обговорили війну на Донбасі та вступ України до НАТО

Усі новини...
Путін
Зеленський: Зустріч з Путіним неминуча
Зеленський поділився побоюваннями щодо саміту Байдена і Путіна
"Дійте жорстко": президент Латвії порадив Байдену, як поводитися з Путіним
Останні новини
00:21
В ОП повідомили, як готують візит Зеленського до США
23:56
День Євро-2020: Італія, Вельс та Росія перемагають у своїх матчах
23:21
Арахамія просить прибрати Кузьміна з ТСК щодо співпраці з Росією
22:47
Байден: Наступні місяці покажуть, чи можна довіряти Путіну
22:23
На Донбасі поранили українського військового
21:44
Черкаський та Івано-Франківський "Голоси" вимагають від Рудик скласти повноваження
21:28
Новини 16 червня: саміт Байдена та Путіна, карантинні обмеження
21:02
Новини економіки: Вітренка хочуть відсторонити, Кабмін пропонує придбати більше вакцин
20:41
Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України
20:28
У четвер, п’ятницю та понеділок: центри масової вакцинації змінили графік на ці вихідні
Усі новини...