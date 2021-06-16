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Байден зустрівся із Путіним

Середа, 16 червня 2021, 14:31
Байден зустрівся із Путіним

У Женеві почався саміт президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зустріч проходить на віллі Ла Гранж на березі Женевського озера, гостей зустрічає президент Швейцарії Гі Пармелен.

Байден прибув до Швейцарії у вівторок ввечері з Брюсселя, де він брав участь в самітах НАТО і ЄС. Путін прилетів до Женеви в середу приблизно о 13:30, тобто за пів години до початку переговорів.

Однак, саме російський лідер першим приїхав на місце зустрічі о 14:05, хоча він відомий звичкою запізнюватися на зустрічі зі світовими лідерами. За 10 хвилин прибув Байден.

Саміт складається з трьох частин: бесіда у вузькому складі, а потім переговори в розширеному колі з невеликою перервою.

 

Розмови Путіна з Байденом віч-на-віч програмою не передбачено. Очікується, що переговори триватимуть 4-5 годин. По завершенні переговорів Байден і Путін проведуть окремі пресконференції.

Лідери двох країн планують обговорити низку питань: контроль над озброєнням, ситуацію на Донбасі, діяльність російських хакерів, ув'язнення Алєксєя Навального, зміни клімату.

 

Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.

Детальніше читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін

Про те, чого очікувати від саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінБайден
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