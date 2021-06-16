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Байден встретился с Путиным

Среда, 16 июня 2021, 14:31

В Женеве начался саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Встреча проходит на вилле Ла Гранж на берегу Женевского озера, гостей встречает президент Швейцарии Ги Пармелен.

Байден прибыл в Швейцарию во вторник вечером из Брюсселя, где он участвовал в саммитах НАТО и ЕС. Путин прилетел в Женеву в среду примерно в 13:30, то есть за полчаса до начала переговоров.

Однако именно российский лидер первым приехал на место встречи, через несколько минут прибыл Байден.

Саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном кругу с небольшим перерывом.

 

Разговора Путина с Байденом тет-а-тет программой не предусмотрено. Ожидается, что переговоры будут продолжаться 4-5 часов. По завершении переговоров Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции.

Лидеры двух стран планируют обсудить ряд вопросов: контроль над вооружением, ситуацию на Донбассе, деятельность российских хакеров, заключение Алексея Навального, изменения климата.

 

Ранее Байден пояснил, что решил не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления лидеров.

Подробнее читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин

О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".

Темы: ПутинБайден


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