Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден встретился с Путиным

Среда, 16 июня 2021, 14:31
Байден встретился с Путиным

В Женеве начался саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Встреча проходит на вилле Ла Гранж на берегу Женевского озера, гостей встречает президент Швейцарии Ги Пармелен.

Байден прибыл в Швейцарию во вторник вечером из Брюсселя, где он участвовал в саммитах НАТО и ЕС. Путин прилетел в Женеву в среду примерно в 13:30, то есть за полчаса до начала переговоров.

Однако именно российский лидер первым приехал на место встречи, через несколько минут прибыл Байден.

Саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном кругу с небольшим перерывом.

 

Разговора Путина с Байденом тет-а-тет программой не предусмотрено. Ожидается, что переговоры будут продолжаться 4-5 часов. По завершении переговоров Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции.

Лидеры двух стран планируют обсудить ряд вопросов: контроль над вооружением, ситуацию на Донбассе, деятельность российских хакеров, заключение Алексея Навального, изменения климата.

 

Ранее Байден пояснил, что решил не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления лидеров.

Подробнее читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин

О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Путин
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: