Судді Антикорсуду борються за недоотриману за карантин зарплату 

11 суддів Вищого антикорупційного суду подали позови щодо стягнення недоотриманої за період карантину суддівської винагороди.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на дані з порталу "Судова влада"

Деталі: Зокрема, позови подали Віталій Дубас, Олег Коліуш, Віра Михайленко, Олексій Кравчук, Оксана Олійник, Сергій Мойсак, Олег Ткаченко, Леся Федорк, Олег Федоров, Тимур Хамзін і Катерина Широка.

Рішення на свою користь вже отримали Мойсак, Дубас, Федорак, Широка, Олійник і Федоров.

У більшості справ не вказувалось, яку суму мають доплатити служителям Феміди, а рішенням лише зобов’язували Вищий антикорсуд нарахувати і виплатити суддівську винагороду за період з 18 квітня 2020-го по 27 серпня 2020 року без обмежень.

Проте, у випадку судді Широкої, у рішення вказується, що вона не доотримала 307 тисяч гривень. Її позов у березні цього року задовольнив Окружний адмінсуд Києва. Рішення ОАСК також підтримала апеляція. Тобто воно набуло законної сили. Із декларації Широкої за минулий рік видно, що суддя отримала 1,8 млн грн зарплати. Тобто, пише "Судовий репортер", навіть з урахуванням карантинних обмежень суддя отримувала в середньому 153 тисячі гривень на місяць.

Окрім того, судя Мойсак порахував, що йому мають виплатити 546 тисяч (суми відрізняються, бо судді отримують також доплати до посадового окладу).

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