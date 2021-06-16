Судьи Антикорсуда борются за недополученную за карантин зарплату
11 судей Высшего антикоррупционного суда подали иски о взыскании недополученного за период карантина судейского вознаграждения.
Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на данные из портала "Судебная власть"
Детали: В частности, иски подали Виталий Дубас, Олег Колиуш, Вера Михайленко, Алексей Кравчук, Оксана Олейник, Сергей Мойсак, Олег Ткаченко, Леся Федорк, Олег Федоров, Тимур Хамзин и Екатерина Широкая.
Решения в свою пользу уже получили Мойсак, Дубас, Федорак, Широкая, Олейник и Федоров.
В большинстве дел не указывалось, какую сумму должны доплатить служителям Фемиды, а решением только обязывали Высший антикорсуд начислить и выплатить судейское вознаграждение за период с 18 апреля 2020 го по 27 августа 2020 без ограничений.
Однако, в случае судьи Широкой, в решение указывается, что она недополучила 307 тысяч гривен. Ее иск в марте этого года удовлетворил Окружной админсуд Киева. Решение ОАСК также поддержала апелляция. То есть оно вступило в законную силу. С декларации Широкой за прошлый год видно, что судья получила 1,8 млн грн зарплаты. То есть, пишет "Судебный репортер", даже с учетом карантина судья получала в среднем 153 тысяч гривен в месяц.
Кроме того, судя Мойсак посчитал, что ему должны выплатить 546 тысяч (Суммы отличаются, потому что судьи получают также доплаты к должностному окладу).
Предыстория:
- В апреле прошлого года было установлено ограничение относительно начисления судейского вознаграждения до размера, не превышающего 10 размеров минимальных заработных плат, установленной на 1 января 2020 года, то есть, 47 230 грн на месяц.
- Однако, как правило, судьи получают доплаты за выслугу лет, пребывание на административной должности в суде, научную степень, работу, что предусматривает доступ к государственной тайне.
- Позже Конституционный суд признал не соответствующими Конституции изменения в бюджет в части ограничения зарплат чиновников на период карантина.