Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Судьи Антикорсуда борются за недополученную за карантин зарплату

Среда, 16 июня 2021, 14:37

11 судей Высшего антикоррупционного суда подали иски о взыскании недополученного за период карантина судейского вознаграждения.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на данные из портала "Судебная власть"

Детали: В частности, иски подали Виталий Дубас, Олег Колиуш, Вера Михайленко, Алексей Кравчук, Оксана Олейник, Сергей Мойсак, Олег Ткаченко, Леся Федорк, Олег Федоров, Тимур Хамзин и Екатерина Широкая.

Решения в свою пользу уже получили Мойсак, Дубас, Федорак, Широкая, Олейник и Федоров.

В большинстве дел не указывалось, какую сумму должны доплатить служителям Фемиды, а решением только обязывали Высший антикорсуд начислить и выплатить судейское вознаграждение за период с 18 апреля 2020 го по 27 августа 2020 без ограничений.

Однако, в случае судьи Широкой, в решение указывается, что она недополучила 307 тысяч гривен. Ее иск в марте этого года удовлетворил Окружной админсуд Киева. Решение ОАСК также поддержала апелляция. То есть оно вступило в законную силу. С декларации Широкой за прошлый год видно, что судья получила 1,8 млн грн зарплаты. То есть, пишет "Судебный репортер", даже с учетом карантина судья получала в среднем 153 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, судя Мойсак посчитал, что ему должны выплатить 546 тысяч (Суммы отличаются, потому что судьи получают также доплаты к должностному окладу).

Предыстория:

  • В апреле прошлого года было установлено ограничение относительно начисления судейского вознаграждения до размера, не превышающего 10 размеров минимальных заработных плат, установленной на 1 января 2020 года, то есть, 47 230 грн на месяц.
  • Однако, как правило, судьи получают доплаты за выслугу лет, пребывание на административной должности в суде, научную степень, работу, что предусматривает доступ к государственной тайне.
  • Позже Конституционный суд признал не соответствующими Конституции изменения в бюджет в части ограничения зарплат чиновников на период карантина.

Темы: Антикоррупционный судзарплатысуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Среди стран Европы изменились лидеры по распространению COVID-19

Защитника исторического наследия во Львове взяли под стражу

В России одобрили законопроекты о "регулирование интернета"

День Евро-2020 Италия, Уэльс и Россия побеждают в своих матчах

Новости 16 июня: саммит Байдена и Путина, карантинные ограничения

Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины

Все новости...
Антикоррупционный суд
Суд оправдал экс-нардепа, которого обвиняли в махинациях с компенсациями
Экс-нардеп пришел пьяным на заседание суда
Антикоррупционный суд оправдал судью Денисюк по "делу Онищенко". Что не так с приговором?
Последние новости
07:24
фотоПекин запустил космический корабль с тремя астронавтами на борту
06:27
Среди стран Европы изменились лидеры по распространению COVID-19
05:41
Немецкая ковид-вакцина оказалась эффективной на 47%
04:46
ВОЗ изучает опасный штамм коронавируса
03:42
видеоВ столкновениях у сквота в Берлине пострадали более 60 полицейских
02:55
Израиль заявляет о пожарах, вызванных "огненными шарами" сектора Газы
02:25
видеоКитай и Россия представили проект совместной лунной базы
01:52
Защитника исторического наследия во Львове взяли под стражу
01:08
В России одобрили законопроекты о "регулирование интернета"
00:21
В ОП сообщили, как готовят визит Зеленского в США
Все новости...