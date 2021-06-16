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Українська сторона обурена співпрацею Ірану в розслідуванні збиття літака МАУ

Середа, 16 червня 2021, 15:17
Українська сторона обурена співпрацею Ірану в розслідуванні збиття літака МАУ

Заступник генерального прокурора України та керівник кримінального розслідування справи збиття літака "МАУ" біля Тегерану висловив незадоволення результатом чергового раунду переговорів з Іраном щодо катастрофи, який відбувся на початку червня.

Про це він розповів у інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Якщо коротко, то з кримінального блоку розслідування нічого нового ми не почули. Жодного з питань остаточно не закрили. Нам офіційно повідомили інформацію, яку ще декілька місяців тому ми чули з новин, а саме, що в їхній справі 10 обвинувачуваних осіб, і начебто 6 із них перебувають під вартою. Проте жодних документів на підтвердження цього факту нам не передано", - сказав Мамедов.

За його словами, під час переговорів іранська сторона намагалася не виходити за межі змісту технічного звіту, але технічне розслідування жодним чином не спрямоване на встановлення вини осіб, дії яких призвели до трагедії.

"А саме ці питання є ціллю та завданням кримінального розслідування і, як на мене, іранська сторона умисно уникає відповідей на ключові питання кримінального процесу, ховаючись за технічним звітом. Звісно, такий стан співпраці нас не те, що не задовольняє, а й обурює", - наголосив заступник генерального прокурора України.

Мамедов додав, що Іран понад рік демонструє непрозорість слідства і усіляко затягує переговорний процес та кримінальне розслідування.

Прикриватися військовою таємницею, замовчувати відповіді на важливі питання в той час як вчинено злочин міжнародного характеру проти громадян п’яти іноземних країн, є прямим порушенням міжнародних норм та спробою приховати правду. Мені особисто незрозуміло, що саме становить державну військову таємницю, наприклад, у питанні дії другої ракети.

Нагадаємо, 2-3 червня у Києві проходив третій раунд переговорів у справі катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", збитого під Тегераном у січні 2020 року.

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія 3 червня направили повідомлення про претензії до Ірану у зв'язку зі збиттям літака МАУ та висунули низку вимог.

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"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранавіа
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