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СБУ провела масштабні антитерористичні навчання на півдні

Середа, 16 червня 2021, 16:01

Штаб Антитерористичного центру при СБУ провів масштабні навчання на військових об'єктах Миколаївської області.

Джерело: СБУ

Деталі: У контрдиверсійних заходах, що відбулися в умовах максимально наближених до реальних, взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

За легендою навчань декілька груп противника мали здійснити диверсію на одній з військових частин в Очакові, а також низку терактів на об’єктах критичної інфраструктури міста для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

В СБУ зазначають, що учасники тренувань успішно впоралися із поставленими завданнями.

 
 
 

Дослівно: "Умовному противнику не вдалося проникнути на військовий об’єкт і здійснити там вибух. Крім того, учасники навчань успішно захистили об’єкти критичної інфраструктури міста. У ході спецоперації була виявлена та затримана частина умовної ДРГ, а наслідки її підривної діяльності нейтралізовано".

Теми: СБУ


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