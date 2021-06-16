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СБУ провела масштабные антитеррористические учения на юге

Среда, 16 июня 2021, 16:01

Штаб Антитеррористического центра при СБУ провел масштабные учения на военных объектах Николаевской области.

Источник: СБУ

Детали: В контрдиверсионных мероприятиях, состоявшихся в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, патрульной полиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

 

По легенде учений несколько групп противника должны были осуществить диверсию на одной из военных частей в Очакове, а также ряд терактов на объектах критической инфраструктуры города для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

В СБУ отмечают, что участники тренировок успешно справились с поставленными задачами.

 
 
 

Дословно: "Условного противника не удалось проникнуть на военный объект и осуществить там взрыв. Кроме того, участники учений успешно защитили объекты критической инфраструктуры города. В ходе спецоперации была обнаружена и задержана часть условной ДРГ, а последствия ее подрывной деятельности нейтрализованы".

Украинская правда
Темы: СБУ


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