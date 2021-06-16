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Байден і Путін домовилися про взаємне повернення послів

Середа, 16 червня 2021, 19:11

На зустрічі у Женеві 16 червня президент США Джо Байден та президент РФ Владімір Путін домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Путін заявив на пресконференції після завершення зустрічі.

"Що стосується повернення послів - у Москву американського посла і у Вашингтон російського - ми домовились, що це питання вирішене. Вони повертаються на місце своєї служби. Коли конкретно - завтра, післязавтра - це питання суто технічного характеру", - сказав президент РФ.

За його словами, домовились також про те, що МЗС РФ та Держдеп почнуть консультації "щодо усього комплексу взаємодії" на дипломатичному треку.

Нагадаємо, 15 квітня США ввели щодо Росії новий великий пакет санкцій, який передбачає, серед іншого, висилку з країни десяти російських дипломатів. Їм дали місяць на збори. Росія у відповідь оголосила про контрзаходиПосол США у Росії Джон Салліван вилетів у Вашингтон для консультацій.  

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденПутінміжнародні відносини
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