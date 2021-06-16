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Байден и Путин договорились о взаимном возвращении послов

Среда, 16 июня 2021, 19:11

На встрече в Женеве 16 июня президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Путин заявил на пресс-конференции после завершения встречи.

"Что касается возвращения послов - в Москву американского посла и в Вашингтон российского - мы договорились, что этот вопрос решен. Они возвращаются на место своей службы. Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера", - сказал президент РФ.

По его словам, договорились также о том, что МИД РФ и Госдеп начнут консультации "по всему комплексу взаимодействия" на дипломатическом треке.

Посол России в США Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона около трех месяцев назад после того, как Байден назвал Путина убийцей, а посол США в России Джон Салливан покинул Москву почти два месяца назад после того, как Россия предложила ему вернуться в Вашингтон для консультаций.

В апреле США ввели масштабные санкции против России и объявили, что высылают 10 российских дипломатов в ответ на вмешательство России в выборы, кибератаки, нарушения прав человека и оккупацию Крыма. В ответ Россия объявила, что применяет санкции к восьми чиновникам США, высылает 10 американских дипломатов и накладывает строгие ограничения на персонал в посольстве США.

Темы: БайденПутинмеждународные отношения
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