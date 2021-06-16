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Президент РФ побачив на зустрічі з Байденом "зірниці довіри"

Середа, 16 червня 2021, 19:43
Президент РФ побачив на зустрічі з Байденом зірниці довіри

Президент Росії Володимир Путін каже, що під час його зустрічі з американським лідером Джозефом Байденом між ними повної довіри не виникло, а лише "промайнули зірниці довіри".

Джерело: пресконференція Путіна після зустрічі двох президентів у Швейцарії

Деталі: Журналістка запитала главу РФ, чи вдалося їм з Байденом вийти на "новий рівень взаєморозуміння і, головне, довіри".

Пряма мова Путіна: "Лев Толстой якось сказав: У житті немає щастя, є лише зірниці його. Цінуйте їх. Ось мені здається, що в такій ситуації не може бути якоїсь сімейної довіри, але зірниці її, мені здається, промайнули".

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

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