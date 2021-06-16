Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент РФ побачив на зустрічі з Байденом "зірниці довіри"

Середа, 16 червня 2021, 19:43

Президент Росії Володимир Путін каже, що під час його зустрічі з американським лідером Джозефом Байденом між ними повної довіри не виникло, а лише "промайнули зірниці довіри".

Джерело: пресконференція Путіна після зустрічі двох президентів у Швейцарії

Деталі: Журналістка запитала главу РФ, чи вдалося їм з Байденом вийти на "новий рівень взаєморозуміння і, головне, довіри".

Пряма мова Путіна: "Лев Толстой якось сказав: У житті немає щастя, є лише зірниці його. Цінуйте їх. Ось мені здається, що в такій ситуації не може бути якоїсь сімейної довіри, але зірниці її, мені здається, промайнули".

Євген Кізілов, УП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Серед країн Європи змінилися лідери за поширенням COVID-19

Захисника історичної спадщини у Львові взяли під варту

В Росії схвалили законопроєкти про "регулювання інтернету"

День Євро-2020: Італія, Вельс та Росія перемагають у своїх матчах

Новини 16 червня: саміт Байдена та Путіна, карантинні обмеження

Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України

Усі новини...
Останні новини
07:24
фотоПекін запустив космічний корабель із трьома астронавтами на борту
06:27
Серед країн Європи змінилися лідери за поширенням COVID-19
05:41
Німецька ковід-вакцина виявилася ефективною на 47%
04:46
ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу
03:42
відеоУ сутичках біля сквоту в Берліні постраждали понад 60 поліцейських
02:55
Ізраїль заявляє про пожежі, спричинені "вогняними кулями" сектору Гази
02:25
відеоКитай і Росія представили проєкт спільної місячної бази
01:52
Захисника історичної спадщини у Львові взяли під варту
01:08
В Росії схвалили законопроєкти про "регулювання інтернету"
00:21
В ОП повідомили, як готують візит Зеленського до США
Усі новини...