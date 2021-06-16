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Президент РФ увидел на встрече с Байденом "зарницы доверия"

Среда, 16 июня 2021, 19:43
Президент РФ увидел на встрече с Байденом зарницы доверия

Президент России Владимир Путин говорит, что во время его встречи с американским лидером Джозефом Байденом между ними полного доверия не возникло, а лишь "промелькнули зарницы доверия".

Источник: пресс-конференция Путина после встречи двух президентов в Швейцарии

Детали: Журналистка спросила главу РФ, удалось ли им с Байденом выйти на "новый уровень взаимопонимания и, главное, доверия".

Прямая речь Путина: "Лев Толстой как-то сказал: В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули".

Евгений Кизилов, УП
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