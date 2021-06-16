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Байден: Наступні місяці покажуть, чи можна довіряти Путіну

Середа, 16 червня 2021, 22:47
Байден: Наступні місяці покажуть, чи можна довіряти Путіну

Президент США Джо Байден вважає, що поведінка президента РФ Володимира Путіна ще може змінитися під впливом світу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на пресконференції після саміту у Женеві.

За його словами, наступні місяці стануть "випробуванням" щодо того, чи зможе сьогоднішня дискусія двох лідерів призвести до прогресу.

"Це буде випробуванням. Я не стверджую, що президент (Путін) і я домовились, що ми будемо робити такі речі, і що це раптом спрацює - я цього не кажу. Проте є справжня перспектива значно покращити відносини між нашими двома країнами, не відмовляючись від жодної окремої речі, заснованої на принципах і наших цінностях", - сказав Байден.

За його словами, це випробування дасть відповідь на запитання, чи можна довіряти Путіну

Пізніше, відповідаючи на питання журналістки, Байден заявив, що зовсім не мав на увазі, що поведінка Путіна зміниться. "Я цього не казав. Я мав на увазі, що вона може змінитися - адже він бачить, як його дії змінюють ставлення світу до нього", - пояснив він.

Як повідомлялося, Байден та Путін на зустрічі у Женеві домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона. Також Джо Байден на зустрічі заявив, що його країна продовжить незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Про те, чого очікувати Україні від Заходу після саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденПутін
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