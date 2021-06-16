Байден: Следующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину
Президент США Джо Байден считает, что поведение президента РФ Владимира Путина еще может измениться под влиянием мира.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на пресс-конференции после саммита в Женеве 16 июня.
По его словам, последующие месяцы станут "испытанием" относительно того, сможет ли сегодняшняя дискуссия двух лидеров привести к прогрессу.
"Это будет испытанием. Я не утверждаю, что президент (Путин) и я договорились, что мы будем делать такие-то вещи, и это вдруг сработает - я этого не говорю. Однако есть реальная перспектива значительно улучшить отношения между нашими двумя странами, не отказываясь ни от одной отдельной вещи, основанной на принципах и наших ценностях", - сказал Байден.
По его словам, это испытание даст ответ на вопрос, можно ли доверять Путину
Позже, отвечая на вопрос журналистки, Байден заявил, что вовсе не имел в виду, что поведение Путина изменится. "Я этого не говорил. Я имел в виду, что оно может измениться - ведь он видит, как его действия меняют отношение мира к нему", - пояснил он.
Как сообщалось, Байден и Путин на встрече в Женеве договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон.
Подробнее читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин
О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".