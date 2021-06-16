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Байден: Следующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину

Среда, 16 июня 2021, 22:47

Президент США Джо Байден считает, что поведение президента РФ Владимира Путина еще может измениться под влиянием мира.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на пресс-конференции после саммита в Женеве 16 июня.

По его словам, последующие месяцы станут "испытанием" относительно того, сможет ли сегодняшняя дискуссия двух лидеров привести к прогрессу.

"Это будет испытанием. Я не утверждаю, что президент (Путин) и я договорились, что мы будем делать такие-то вещи, и это вдруг сработает - я этого не говорю. Однако есть реальная перспектива значительно улучшить отношения между нашими двумя странами, не отказываясь ни от одной отдельной вещи, основанной на принципах и наших ценностях", - сказал Байден.

По его словам, это испытание даст ответ на вопрос, можно ли доверять Путину

Позже, отвечая на вопрос журналистки, Байден заявил, что вовсе не имел в виду, что поведение Путина изменится. "Я этого не говорил. Я имел в виду, что оно может измениться - ведь он видит, как его действия меняют отношение мира к нему", - пояснил он.

Как сообщалось, Байден и Путин на встрече в Женеве договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Подробнее читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин

О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".

Темы: БайденПутин


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