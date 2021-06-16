Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден: Следующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину

Среда, 16 июня 2021, 22:47
Байден: Следующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину

Президент США Джо Байден считает, что поведение президента РФ Владимира Путина еще может измениться под влиянием мира.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на пресс-конференции после саммита в Женеве 16 июня.

По его словам, последующие месяцы станут "испытанием" относительно того, сможет ли сегодняшняя дискуссия двух лидеров привести к прогрессу.

"Это будет испытанием. Я не утверждаю, что президент (Путин) и я договорились, что мы будем делать такие-то вещи, и это вдруг сработает - я этого не говорю. Однако есть реальная перспектива значительно улучшить отношения между нашими двумя странами, не отказываясь ни от одной отдельной вещи, основанной на принципах и наших ценностях", - сказал Байден.

По его словам, это испытание даст ответ на вопрос, можно ли доверять Путину

Позже, отвечая на вопрос журналистки, Байден заявил, что вовсе не имел в виду, что поведение Путина изменится. "Я этого не говорил. Я имел в виду, что оно может измениться - ведь он видит, как его действия меняют отношение мира к нему", - пояснил он.

Как сообщалось, Байден и Путин на встрече в Женеве договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Подробнее читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин

О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Байден
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: