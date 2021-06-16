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Арахамія просить прибрати Кузьміна з ТСК щодо співпраці з Росією

Середа, 16 червня 2021, 23:21

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до "Опозиційної платформи – За життя" з проханням замінити нардепа Рената Кузьміна з Тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності й несли загрозу націнтересам та безпеці.

Джерело: документ, який оприлюднила голова ТСК Мар’яна Безугла у Facebook

Пряма мова Безуглої: "На жаль, беручи до уваги безпекові застереження в ході предметної підготовки до роботи ТСК з розслідування дій високопосадовців проти суверенітету України, не вважаємо за можливе працювати, маючи заступником голови ТСК пана Рената Кузьміна".

Дослівно: Звертаюсь до Вас з проханням розглянути можливість щодо заміни члена у складі ТСК Верховної Ради з розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України, делегованого депутатською фракцією ОПЗЖ нардепа Рената Кузьміна на іншого представника депутатської фракції".

Деталі: Оприлюднений документ підписаний Арахамією.

Згідно з пояснювальною запискою, завданням ТСК є вивчення фактів "щодо можливого надання Росії допомоги в протиправній діяльності проти України, а також виявлення та запобігання загроз суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці України.".

Метою комісії є встановлення фактів таких дій.

У ТСК працюють 11 нардепів. Її створили 19 травня, рішення ухвалили 252 нардепи.

 

Українська правда
Теми: АрахаміяКузьмінВерховна Рада


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