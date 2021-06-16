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Арахамия просит убрать Кузьмина с ВСК по сотрудничеству с Россией

Среда, 16 июня 2021, 23:21
Арахамия просит убрать Кузьмина с ВСК по сотрудничеству с Россией

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к "ОПЗЖ" с просьбой заменить нардепа Рената Кузьмина во Временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу нацинтересам и безопасности.

Источник: документ, который обнародовала председатель ВСК Марьяна Безуглая в Facebook

Прямая речь Безуглой: "К сожалению, учитывая вопросы безопасности предостережения в ходе предметной подготовки к работе ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, не считаем возможным работать, имея заместителем председателя ВСК господина Рената Кузьмина".

Дословно: "Обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть возможность замены члена в составе ВСК Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины, делегированного депутатской фракцией ОПЗЖ нардепа Рената Кузьмина на другого представителя депутатской фракции.

Детали: Обнародованный документ подписан Арахамией. В ВСК состоят 11 нардепов.

Согласно пояснительной записке, задачей ВСК является изучение фактов "о возможном предоставлении России помощи в противоправной деятельности против Украины, а также выявления и предупреждения угроз суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины".

Целью комиссии является установление фактов таких действий.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Арахамия КузьминВерховная Рада
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